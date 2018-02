Hockey ghiaccio, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: gruppo B equilibratissimo, Svezia e Finlandia in testa al girone C

Prosegue il torneo di hockey su ghiaccio valido per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi sono scese in campo le squadre del gruppo B e del gruppo C, per un totale di quattro partite.

Nel gruppo B regna sovrano l’equilibrio. La situazione, a una giornata dal termine, vede gli USA davanti a tutti con quattro punti, OAR e Slovacchia seconde a tre e Slovenia fanalino di coda a quota due. Nelle gare di oggi, infatti, le due squadre sulla carta favorite si sono riscattate dopo la sconfitta iniziale. I nordamericani hanno battuto per 2-1 la Slovacchia. A decidere la sfida è una doppietta di Ryan Donato, che porta in vantaggio due volte la sua squadra: a nulla è valsa la rete del provvisorio 1-1 firmata da Andrej Kudrna. Nell’altra sfida, l’OAR ha nettamente sconfitto la Slovenia: 8-2 il punteggio finale, in una sfida mai in discussione in cui il primo drittel si era già concluso sul 2-0. I russi hanno poi dilagato con i parziali di 4-1 e 2-1, archiviando la pratica e rilanciandosi in classifica.

Nel girone C, invece, la Svezia ottiene il massimo dalla sfida contro la Germania e vola in testa a quota sei punti. Basta una rete di Viktor Stalberg al secondo minuto di gioco per decidere la sfida, che si mantiene sull’1-0 fino all’ultimo minuto di gioco. I gialloblu sono ora in testa alla classifica appaiati alla Finlandia: due vittorie su due anche per l’altra squadra scandinava, che dopo la Germania supera anche i “cugini” della Norvegia. Andati in svantaggio per 1-0 nel primo tempo, la nazionale in divisa biancoblu ha rimontato nel secondo periodo e chiuso i conti nel terzo. Scatenato Eeli Tolvanen, autore di una doppietta.

andrea.voria@oasport.it

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: IIHF