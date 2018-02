Hockey ghiaccio, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: finale Germania-OAR. Quando si gioca? Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming

Il torneo maschile di hockey su ghiaccio è giunto all’atto finale. Germania e OAR si giocheranno la medaglia d’oro nella finale in programma nell’ultima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una finale inaspettata, non tanto per i russi, apparsi come la squadra migliore della manifestazione, quanto per i tedeschi, una vera e proprio rivelazione. Il pronostico vede una chiara favorita, dunque, ma ci sono comunque 60 minuti da giocare e tutto potrà succedere.

La finale è in programma domenica 25 febbraio alle ore 5.10 italiane, le 13.10 di PyeongChang. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e trasmessa in streaming su Eurosport Player.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Germania-OAR, finale di hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018.

Il programma

Domenica 25 febbraio

ore 5.10 italiane Germania – OAR

