Hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: la finale sarà Canada-Stati Uniti. Data, programma, orario e tv

La finale del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sarà Canada-Stati Uniti. Nessuna sorpresa: erano le due favoritissime della vigilia e non hanno tradito le attese, mostrando soprattutto in semifinale tutta la loro superiorità. Le due squadre ripeteranno la finale così come già successo nelle ultime due edizioni, quando ha trionfato il Canada (oro da Salt Lake City 2002). Nel girone c’è già stato un primo confronto, vinto dalle canadesi, ma in finale il discorso potrebbe cambiare.

La partita è in programma giovedì 22 febbraio alle ore 13.10 italiane, le 21.10 di PyeongChang. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 HD e in streaming su Eurosport Player, servizio visibile anche ai clienti di Tim Vision.

Il programma

Giovedì 22 febbraio

ore 13.10 italiane Canada – Stati Uniti

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter IIHF