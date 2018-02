Hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: il calendario di sabato 10 febbraio. Programma, orari e tv

Il torneo femminile di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prenderà il via domani, sabato 10 febbraio. Otto le squadre partecipanti, divise in due gironi in base al ranking mondiale, da un lato le quattro squadre di prima fascia, dall’altro quelle di seconda.

Ad aprire il programma è il gruppo B. Due gli incontri previsti, quindi: la sfida tra Giappone e Svezia alle 16.40 ora di PyeongChang, le 8.40 di mattina in Italia, seguita poi da Svizzera-Corea del Sud, alle 13.10 italiane (in Corea sono otto ore avanti rispetto a noi). Entrambi gli incontri saranno visibili sulla piattaforma streaming Eurosport Player.

Il calendario di sabato 10 febbraio

08.40 Giappone – Svezia

13.10 Svizzera – Corea del Sud

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













