Freestyle, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara

L’Italia sarà protagonista anche nello ski cross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Quattro azzurri cercheranno di farsi largo in questa specialità dello sci freestyle, l’unica in cui siamo presenti. Le maggiori chance sono riposte in Stefan Thanei e Siegmar Klotz, uomini che nel giorno giusto e in determinate condizioni di pista e di neve possono anche candidarsi al ruolo di outsider di lusso benché non siano mai saliti sul podio in Coppa del Mondo. Decisamente più difficile il compito di Lucrezia Fantelli e Debora Pixner, giovani che proveranno a fare esperienza nella prova femminile.

Le date in cui vedremo gareggiare gli azzurri dello ski cross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono presto dette: gli uomini gareggeranno mercoledì 21 febbraio, le donne scenderanno in pista venerdì 23 febbraio. Di seguito il calendario completo con tutte le date, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle gare degli italiani dello ski cross a PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go e Premium Player. Vedremo se gli azzurri di questo sport troveranno uno spazio in diretta nel palinsesto della Rai. DIRETTA LIVE scritta dedicata su OASport.

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO:

03.30 Ski Cross – Seeding

05.15 Ski Cross – Ottavi di finale

05.50 Ski Cross – Quarti di finale

06.14 Ski Cross – Semifinali

06.35 Ski Cross – Finale

VENERDI’ 23 FEBBRAIO:

03.30 Ski Cross – Seeding

05.15 Ski Cross – Ottavi di finale

05.50 Ski Cross – Quarti di finale

06.14 Ski Cross – Semifinali

06.35 Ski Cross – Finale