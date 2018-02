Freestyle, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: gli USA cercano la tripletta nell’halfpipe! Sharpe e Martinod per il colpaccio

Nella notte italiana si assegnerà il titolo nell’halfipe femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La disciplina dello sci freestyle potrebbe regalare tante sorprese, sono diverse le pretendenti alle medaglie.

Gli USA vanno a caccia di una tripletta. Brita Sigourney, leader di Coppa del Mondo e sesta a Sochi 2014, Annalisa Drew (quarta agli ultimi Mondiali) e Maddie Bowman (Campionessa Olimpica in carica) cercano il colpaccio. La migliore in qualifica è stata la canadese Cassie Sharpe, terza in classifica di Coppa del Mondo e argento iridato nel 2015. La nordamericana precede l’infinita francese Marie Martinod, 33enne argento a Sochi e agli ultimi Mondiali che in stagione è tornata a vincere in Coppa del Mondo. Da tenere seriamente in considerazione anche la giapponese Ayana Onozuka (bronzo quattro anni fa) e la cinese Kexin Zhang, seconda nella classifica di Coppa del Mondo.

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018