Freestyle, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: David Wise conferma il titolo a nell’halfpipe. Sorprende il bronzo del giovanissimo Porteous

Tutto come previsto, o quasi, al Pheonix Park nella finale olimpica dell’halfpipe di sci freestyle. Il favorito statunitense David Wise, campione in carica, ha riconfermato il proprio titolo a Cinque Cerchi aggiudicandosi questa gara con il punteggio di 97.20. Un’ultima run da urlo per lui che ha saputo rimediare ai due errori delle prime due prove. Festa stelle e strisce completata dalla seconda piazza di Alex Ferreira che, come nelle qualificazioni, si conferma in piazza d’onore con 96.40 mentre sorprende il giovanissimo neozelandese Nico Porteous (94.80) che all’età di 16 anni, classe 2001, conquista un bronzo dal sapore decisamente particolare anche per alcuni degli atleti messi dietro come il connazionale Beau-James Wells (4° con 91.60) e l’altro americano Aaron Black (7° con 84.80).

Immaginate di vincere una medaglia Olimpica (bronzo) a 16 anni 🥉🏂 Classe 2001 (nato a novembre), il futuro è tutto tuo Nico #Porteous 😍👏 pic.twitter.com/eOCc3pB5Z4 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 22, 2018













