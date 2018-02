F1, Test Barcellona 2018: neve in pista, temperature polari. Terza giornata a rischio cancellazione: quando si recupera? Nuove date e programma

Una fitta nevicata si è abbattuta su Barcellona e a farne le spese sono i test di F1. Oggi è in programma la terza giornata sul circuito catalano ma la pista è imbiancata, alcuni fiocchi continuano a cadere e la situazione è davvero critica: in queste condizioni è praticamente impossibile girare, anche se gli organizzatori si stanno prodigando per pulire il tracciato. Le due sessioni in programma oggi (09.00-13.00 e 14.00-18.00) sono a serio rischio cancellazione! Oggi doveva piovere secondo le previsioni della vigilia ma le temperature si sono mantenute attorno agli 0 °C e la neve è stata inevitabile.

I piloti e le scuderie si sono svegliati con una bella sorpresa che però complica il lavoro di tutti in vista del Mondiale. Quanto successo oggi dovrebbe portare a una rivisitazione del calendario dei test. Se la giornata odierna dovesse essere cancellata, allora si dovrebbe procedere con un recupero: inizialmente si pensava a venerdì 2 marzo ma la pista è già prenotata dalla Williams per il filming day (tutti i team dovrebbe convincere la scuderia a spostare l’evento), più probabilmente si slitterà a lunedì 5 marzo anticipando così la seconda serie di test prevista sempre a Barcellona dal 6 al 9 marzo. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi.













FOTOCATTAGNI