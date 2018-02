F1, Test Barcellona 2018 – INCREDIBILE: neve al Montmelò! Pista imbiancata, i piloti gireranno? Terza giornata a rischio!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA GIORNATA

A Barcellona è nevicato! I piloti si sono svegliati con il circuito imbiancato! Le rigide temperature della capitale catalana hanno portato a una prevista nevicata nella notte e il tracciato è sostanzialmente impraticabile per i test di F1. Gli organizzatori si stanno dando da fare per pulire la pista ma la giornata si preannuncia davvero molto difficile per tutti i piloti. Già ieri era nevischiato prima dell’inizio della sessione e durante l’ultima ora di test.

La giornata sarà annullata? Lo scopriremo nelle prossime ore. Ricordiamo che venerdì non si potrà recuperare (la Williams ha prenotato il circuito per il filming day), si potrebbe girare lunedì cioè prima degli altri quattro giorni di test previsti al Montmelò per la Formula Uno.

Vistes que només es veuen de tant en tant… #F1Testing pic.twitter.com/Y8MrjoLb8W — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_cat) February 28, 2018

