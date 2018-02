F1, oggi la presentazione della nuova Ferrari! Orario d’inizio e come vederla in Diretta Streaming. Il programma completo

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI 2018

Bisognerà attendere ancora qualche ora (ore 15.00), ma la nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale F1 2018 sta per essere svelata. Sarà la giornata del 22 febbraio la data nella quale la scuderia di Maranello (in diretta web) presenterà la sua nuova vettura. La monoposto che, nelle idee del team emiliano, dovrà portare al titolo Sebastian Vettel o Kimi Raikkonen e che dovrà lottare ad armi pari con la temibile Mercedes che, casualità, presenterà la sua nuova vettura in concomitanza con la Ferrari. La sfida, evidentemente, è già incominciata.

Non è ancora dato a sapersi come sarà la nuova Ferrari 2018, anche se filtrano indiscrezioni sul fatto che sarà completamente rossa, un ritorno al passato. Mentre per quanto riguarda i dettaglia tecnici li potremo iniziare a scoprire solamente dalle ore 15.00. Sarà, dunque, un pomeriggio di grandi emozioni come ogni volta nella quale viene presentata la nuova monoposto di Maranello.

Per chi non potrà assistere alla diretta web del sito della Ferrari, OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta per non farvi perdere neanche un istante della presentazione della nuova Rossa Di seguito la programmazione dell’evento:

PROGRAMMA PRESENTAZIONE NUOVA FERRARI F1 2018

Giovedì 22 febbraio

dalle ore 15.00 presentazione nuova Ferrari F1 2018 – Diretta Streaming a questo link













