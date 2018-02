LIVE F1, la presentazione della Ferrari 2018 in DIRETTA Streaming: le immagini della nuova Rossa

Il grande giorno è arrivato, il nuovo bolide è pronto a svelare i suoi segreti quest’oggi e finalmente scopriremo che forme avrà la nuova creatura nata sotto l’insegna del Cavallino Rampante.

La Ferrari, in lizza per il Mondiale lungamente con la Mercedes, quest’anno vuol centrare un obiettivo che manca da 11 anni. Tanto è passato dalla gioia di Interlagos (Brasile) con Kimi Raikkonen alla guida. Finlandese che insieme a Sebastian Vettel cercherà di onorare il proprio ruolo in appoggio al pilota tedesco. Una sfida con le Frecce d’Argento che avremo anche in fatto di vernissage dal momento che la nuova vettura di Brackley si mostrerà in questa giornata. Avremo dunque il primo termine di paragone. Di seguito il link per seguire la presentazione della nuova vettura del Cavallino a partire dalle ore 15:

