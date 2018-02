F1, Mondiale 2018 – Fernando Alonso predica calma: “Aspetto i test in Spagna per valutare il motore Renault”

In casa McLaren è la vigilia del nuovo corso. Dopo la fallimentare esperienza con la Honda, la scuderia britannica è passata al motore Renault, ma mentre Zak Brown è ottimista, Fernando Alonso preferisce essere più cauto circa il Mondiale 2018. Il motore della casa francese ha dimostrato di poter competere con quelli di Ferrari e Mercedes nella seconda parte della scorsa stagione, ma lo spagnolo preferisce comunque attendere i primi test, il 26 febbraio a Barcellona.

“La Formula 1 non è una scienza esatta e non sapremo il nostro livello finché non scenderemo in pista“, le parole di Alonso riportate da motograndprix.com. “Barcellona sarà un banco di prova estremamente importante perché avremo un primo feedback sul lavoro svolto durante l’inverno. Siamo ottimisti, ma è sempre difficile prevedere i risultati. Red Bull ha ottenuto dei grandissimi risultati con questo motore: soffrivano in qualifica ma sul passo gara riuscivano a stare con Mercedes e Ferrari. Hanno lottato per il podio e sono persino riusciti a vincere due/tre GP. Questo è il tipo di risultato che mi renderebbe felice. Vorrei riassaporare il gusto dello champagne!“.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI FORMULA UNO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI