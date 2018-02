F1, Kimi Raikkonen: “Non ho spinto al massimo in questa prima giornata. La prima impressione sulla Ferrari è positiva!”

Terzo tempo per Kimi Raikkonen nella prima giornata dei testi di F1 sul circuito di Barcellona. Il finlandese ha completato una lunga serie di out-in (un solo giro di pista con rientro immediato ai box) necessari per la raccolta delle informazioni, così come passaggi sul rettilineo a velocità costante per i riscontri aerodinamici. L’arrivo della pioggia, nel turno pomeridiano, non ha complicato più di tanto il lavoro della Rossa perché le tornate pianificate sono state completate senza problemi.

“La prima impressione è positiva – ha dichiarato Raikkonen (fonte it.motorsport.com) – Ovviamente il tempo sul giro è ancora lontano da quello migliore, soprattutto a causa della temperatura molto bassa che non permette di utilizzare al meglio gli pneumatici. In pista si spinge, ovviamente, ma non è questo il momento per cercare i migliori riscontri cronometrici. L’obiettivo è quello di iniziare a familiarizzare il più possibile con la monoposto, iniziando a fare dei cambiamenti per valutare le reazioni della vettura. Poi, giorno dopo giorno, capiremo sempre di più dove ci consentirà di arrivare il potenziale della monoposto, ma dobbiamo sperare che le temperature salgano, perché con l’asfalto così freddo è davvero difficile far funzionare le gomme“.

Kimi ha poi precisato di non aver avuto problemi con il nuovo sistema “Halo”: “La guida non è poi così diversa, non avevo riscontrato problemi lo scorso anno così come oggi. Nelle brevi prove del 2017 era applicato su una monoposto che non era nata prevedendo il suo utilizzo, ma con la vettura attuale è un corpo unico, e va ancora meglio. Per me non ci sono problemi”.













