Curling, Olimpiadi PyeongChang 2018: Canada e Svezia restano imbattute dopo quattro partite, vittorie anche per Stati Uniti e Svizzera

Canada e Svezia restano imbattute nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Nella quinta sessione arrivano poi le vittorie di Stati Uniti e Svizzera, mentre non era impegnata l’Italia, che ha riposato come da programma.

Partiamo dal big match tra Svezia e Gran Bretagna, in cui la squadra capitana dallo skip Niklas Edin è riuscita a prevalere per 8-6 al termine di una gara estremamente combattuta. L’avvio è stato molto equilibrato con il punteggio sul 3 pari dopo il quarto end. I britannici hanno poi fatto due punti, andando così all’intervallo in vantaggio, ma alla ripresa gli svedesi hanno subito risposto con tre marcature, ribaltando di nuovo il punteggio. Da qui in poi è uscita la classe della Svezia, cha non ha concesso praticamene più nulla agli avversari andando a conquistare il successo.

Quarta vittoria consecutiva anche per il Canada di Kevin Koe, che ha battuto 7-6 i padroni di casa della Corea del Sud. Il copione del match è stato simile agli altri, con i nordamericani che hanno chiuso la prima metà di gara avanti 4-2 e poi hanno gestito il vantaggio nei restanti end, riuscendo ad arginare il tentativo di rimonta dei sudcoreani. Successo di misura anche per la Svizzera di Peter De Cruz, che ha superato il Giappone per 6-5 grazie ad un punto decisivo nell’ultimo mano. Infine è arrivata la vittoria netta degli Stati Uniti sulla Danimarca, con la squadra di John Shuster che ha prevalso per 9-5.

RISULTATI QUINTA SESSIONE

Giappone-Svizzera 5-6

Svezia-Gran Bretagna 8-6

Danimarca-USA 5-9

Canada-Corea del Sud 7-6

CLASSIFICA

1 Canada e Svezia 4 vittorie e 0 sconfitte

3 Gran Bretagna, Italia, Svizzera e USA 2-2

7 Giappone e Norvegia 1-2

9 Danimarca 1-3

10 Corea del Sud 0-4

