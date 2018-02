Curling, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date

Il programma delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prevede la presenza di ben 15 sport che assegneranno 102 titoli in totale. Il curling sarà grande protagonista sul ghiaccio sudcoreano: per la prima volta nella storia si disputeranno ben 3 tornei. Al femminile e al maschile, infatti, si aggiunge la competizione mista a cui parteciperanno otto squadre mentre per le due competizioni classiche si daranno battaglia 10 Nazionali. L’Italia ha strappato una clamorosa qualificazione con i ragazzi e proverà a dare grande battaglia contro i colossi della disciplina. Svezia, Canada, Gran Bretagna e compagnia sembrano davvero imbattibili ma sicuramente ci sarà grande spettacolo.

Il programma del curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prevede la disputa di round robin (tutti contro tutti). Le prime quattro formazioni si qualificheranno alle semifinali su partita secca, poi le Finali che assegneranno le medaglie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite dei tornei di curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO:

01.05 USA vs OAR (misto, prima giornata)

01.05 Canada vs Norvegia (misto, prima giornata)

01.05 Corea del Sud vs Finlandia (misto, prima giornata)

01.05 Cina vs Svizzera (misto, prima giornata)

12.05 Finlandia vs Svizzera (misto, seconda giornata)

12.05 Corea del Sud vs Cina (misto, seconda giornata)

12.05 OAR vs Norvegia (misto, seconda giornata)

12.05 USA vs Canada (misto, seconda giornata)

VENERDÌ 9 FEBBRAIO:

00.35 Corea del Sud vs Norvegia (misto, terza giornata)

00.35 USA vs Svizzera (misto, terza giornata)

00.35 Cina vs Canada (misto, terza giornata)

00.35 OAR vs Finlandia (misto, terza giornata)

05.35 Canada vs Finlandia (misto, quarta giornata)

05.35 Cina vs OAR (misto, quarta giornata)

05.35 USA vs Corea del Sud (misto, quarta giornata)

05.35 Svizzera vs Norvegia (misto, quarta giornata)

SABATO 10 FEBBRAIO:

01.05 Cina vs USA (misto, quinta giornata)

01.05 Norvegia vs Finlandia (misto, quinta giornata)

01.05 Canada vs Svizzera (misto, quinta giornata)

01.05 Corea del Sud vs OAR (misto, quinta giornata)

12.05 OAR vs Canada (misto, sesta giornata)

12.05 Svizzera vs Corea del Sud (misto, sesta giornata)

12.05 Norvegia vs USA (misto, sesta giornata)

12.05 Finlandia vs Cina (misto, sesta giornata)

DOMENICA 11 FEBBRAIO:

01.05 Norvegia vs Cina (misto, settima giornata)

01.05 Finlandia vs USA (misto, settima giornata)

01.05 Svizzera vs OAR (misto, settima giornata)

01.05 Canada vs Corea del Sud (misto, settima giornata)

12.05 Tie-Break (misto)

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO:

01.05 Semifinale 1 (misto)

12.05 Semifinale 2 (misto)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO:

01.05 Finale per la medaglia di bronzo (misto)

12.05 Finale per la medaglia d’oro (misto)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO:

01.05 Danimarca vs Svezia (maschile, prima giornata)

01.05 Canada vs Italia (maschile, prima giornata)

01.05 Corea del Sud vs USA (maschile, prima giornata)

01.05 Svizzera vs Gran Bretagna (maschile, prima giornata)

06.05 Giappone vs USA (femminile, prima giornata)

06.05 OAR vs Gran Bretagna (femminile, prima giornata)

06.05 Danimarca vs Svezia (femminile, prima giornata)

06.05 Svizzera vs Cina (femminile, prima giornata)

12.05 Canada vs Gran Bretagna (maschile, seconda giornata)

12.05 Corea del Sud vs Svezia (maschile, seconda giornata)

12.05 Svizzera vs Italia (maschile, seconda giornata)

12.05 Norvegia vs Giappone (maschile, seconda giornata)

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO:

01.05 Canada vs Corea del Sud (femminile, seconda giornata)

01.05 Danimarca vs Giappone (femminile, seconda giornata)

01.05 Cina vs OAR (femminile, seconda giornata)

01.05 Gran Bretagna vs USA (femminile, seconda giornata)

06.05 USA vs Italia (maschile, terza giornata)

06.05 Norvegia vs Canada (maschile, terza giornata)

06.05 Gran Bretagna vs Giappone (maschile, terza giornata)

06.05 Danimarca vs Svizzera (maschile, terza giornata)

12.05 Cina vs Gran Bretagna (femminile, terza giornata)

12.05 Canada vs Svezia (femminile, terza giornata)

12.05 USA vs Svizzera (femminile, terza giornata)

12.05 Corea del Sud vs Giappone (femminile, terza giornata)

VENERDÌ 16 FEBBRAIO:

01.05 Italia vs Danimarca (maschile, quarta giornata)

01.05 Norvegia vs Corea del Sud (maschile, quarta giornata)

01.05 Svezia vs USA (maschile, quarta giornata)

06.05 Danimarca vs Canada (femminile, quarta giornata)

06.05 Corea del Sud vs Svizzera (femminile, quarta giornata)

06.05 Svezia vs OAR (femminile, quarta giornata)

12.05 Giappone vs Svizzera (maschile, quinta giornata)

12.05 Svezia vs Gran Bretagna (maschile, quinta giornata)

12.05 Danimarca vs USA (maschile, quinta giornata)

12.05 Canada vs Corea del Sud (maschile, quinta giornata)

SABATO 17 FEBBRAIO:

01.05 Svizzera vs Svezia (femminile, quinta giornata)

01.05 OAR vs USA (femminile, quinta giornata)

01.05 Giappone vs Cina (femminile, quinta giornata)

01.05 Danimarca vs Gran Bretagna (femminile, quinta giornata)

06.05 Corea del Sud vs Gran Bretagna (maschile, sesta giornata)

06.05 Svizzera vs Norvegia (maschile, sesta giornata)

06.05 Canada vs Svezia (maschile, sesta giornata)

06.05 Giappone vs Italia (maschile, sesta giornata)

12.05 OAR vs Giappone (femminile, sesta giornata)

12.05 Cina vs Danimarca (femminile, sesta giornata)

12.05 Corea del Sud vs Gran Bretagna (femminile, sesta giornata)

12.05 USA vs Canada (femminile, sesta giornata)

DOMENICA 18 FEBBRAIO:

01.05 Norvegia vs Danimarca (maschile, settima giornata)

01.05 USA vs Giappone (maschile, settima giornata)

01.05 Svizzera vs Canada (maschile, settima giornata)

06.05 Gran Bretagna vs Svezia (femminile, settima giornata)

06.05 Canada vs Svizzera (femminile, settima giornata)

06.05 Cina vs Corea del Sud (femminile, settima giornata)

12.05 Svezia vs Giappone (maschile, ottava giornata)

12.05 Danimarca vs Corea del Sud (maschile, ottava giornata)

12.05 Italia vs Gran Bretagna (maschile, ottava giornata)

12.05 USA vs Norvegia (maschile, ottava giornata)

LUNEDÌ 19 GENNAIO:

01.05 USA vs Danimarca (femminile, ottava giornata)

01.05 Giappone vs Canada (femminile, ottava giornata)

01.05 Svezia vs Corea del Sud (femminile, ottava giornata)

01.05 OAR vs Svizzera (femminile, ottava giornata)

06.05 Italia vs Corea del Sud (maschile, nona giornata)

06.05 Svezia vs Svizzera (maschile, nona giornata)

06.05 USA vs Canada (maschile, nona giornata)

06.05 Gran Bretagna vs Danimarca (maschile, nona giornata)

12.05 Gran Bretagna vs Svizzera (femminile, nona giornata)

12.05 Danimarca vs OAR (femminile, nona giornata)

12.05 Cina vs USA (femminile, nona giornata)

12.05 Giappone vs Svezia (femminile, nona giornata)

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO:

01.05 Gran Bretagna vs Norvegia (maschile, decima giornata)

01.05 Giappone vs Canada (maschile, decima giornata)

01.05 Corea del Sud vs Svizzera (maschile, decima giornata)

01.05 Italia vs Svezia (maschile, decima giornata)

06.05 Canada vs Cina (femminile, decima giornata)

06.05 USA vs Corea del Sud (femminile, decima giornata)

06.05 Gran Bretagna vs Giappone (femminile, decima giornata)

12.05 Svizzera vs USA (maschile, undicesima giornata)

12.05 Norvegia vs Italia (maschile, undicesima giornata)

12.05 Giappone vs Danimarca (maschile, undicesima giornata)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO:

01.05 Corea del Sud vs OAR (femminile, undicesima giornata)

01.05 Svezia vs Cina (femminile, undicesima giornata)

01.05 Svizzera vs Danimarca (femminile, undicesima giornata)

01.05 Canada vs Gran Bretagna (femminile, undicesima giornata)

06.05 Danimarca vs Canada (maschile, dodicesima giornata)

06.05 Gran Bretagna vs USA (maschile, dodicesima giornata)

06.05 Svezia vs Norvegia (maschile, dodicesima giornata)

06.05 Corea del Sud vs Giappone (maschile, dodicesima giornata)

12.05 Svezia vs USA (femminile, dodicesima giornata)

12.05 Svizzera vs Giappone (femminile, dodicesima giornata)

12.05 OAR vs Canada (femminile, dodicesima giornata)

12.05 Corea del Sud vs Danimarca (femminile, dodicesima giornata)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO:

01.05 Tie-break (maschile e femminile)

12.05 Semifinali (maschile)

VENERDÌ 23 FEBBRAIO:

07.35 Finale per il bronzo (maschile)

12.05 Semifinali (femminile)

SABATO 24 FEBBRAIO:

07.35 Finale per l’oro (maschile)

12.05 Finale per il bronzo (femminile)

DOMENICA 25 FEBBRAIO:

01.05 Finale per l’oro (femminile)













