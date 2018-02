Curling, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Svezia troppo forte, l’Italia si arrende 7-3

Rispettato il pronostico nella terzultima sessione del Round Robin delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang per quanto riguarda il curling maschile: impegnata la nazionale italiana, che è stata sconfitta dalla grande favorita per la medaglia d’oro, la Svezia, per 7-3. Match davvero durissimo per Mosaner e compagni, che hanno dovuto subire sempre e comunque la grande classe degli scandinavi guidati dallo skip Niklas Edin. Nella tarda mattinata italiana ci sarà l’ultimo impegno per gli azzurri, che sfideranno la Norvegia.

Inizio da dimenticare per la squadra tricolore, con Edin che mette subito le cose in chiaro portandosi a casa ben tre punti. L’Italia non riesce a reagire e subisce due volte la rubata nei due end successivi: Mosaner è in crisi, la percentuale è addirittura sotto il 30%. Nel quarto end finalmente gli azzurri riescono a sbloccare il risultato, trovando un punto forzato e in quello successivo arriva una splendida rubata da un punto. All’intervallo è 5-2 per la Svezia, in gestione (gli scandinavi si sono concessi anche qualche stone più azzardata). Retornaz e Mosaner provano qualcosa di particolare per provare a ribaltare il match, ma la Svezia, con un Wranaa davvero in giornata super, non concede nulla. L’incontro vola via molto velocemente e, nel nono end, gli azzurri si arrendono alla superiorità di Edin e compagni.

Foto: FB Mosaner