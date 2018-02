Curling, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: quando gioca l’Italia? Programma, orari e tv di martedì 20 febbraio. Come vedere gli azzurri in Diretta streaming

Martedì 20 febbraio l’Italia affronterà le sue ultime due partite del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri, infatti, hanno dovuto dire addio al sogno di raggiungere le semifinali e gli ultimi due incontri rappresenteranno una passerella per Amos Mosaner e compagni: le sfide contro Svezia e Norvegia saranno il miglior modo possibile per salutare la rassegna a cinque cerchi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle partite dell’Italia di curling nella giornata di martedì 20 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO:

01.05 Italia vs Svezia

12.05 Italia vs Norvegia

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













(foto WCF)