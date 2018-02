Curling, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane

Tra i tanti sport che vedremo protagonisti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang ci sarà anche il curling, che per la sesta volta partecipa ufficialmente alla rassegna a cinque cerchi. La grande novità di questa edizione è l’introduzione del doppio misto, che porta così a nove il numero di medaglie complessive che verranno assegnate. Andiamo quindi ad analizzare per ciascuna gara tutti i favoriti, gli outsider e le speranze di medaglia dell’Italia.

Maschile

Il Canada va alla caccia del quarto titolo olimpico consecutivo e anche in Corea sarà la squadra da battere. I canadesi hanno infatti conquistato gli ultimi due Mondiali e anche se hanno cambiato diversi interpreti negli ultimi anni, restano una squadra di un livello altissimo, che può contare anche sull’esperienza dello skip Kevin Koe. Chi proverà a interrompere l’egemonia canadese è la Svezia di Niklas Edin. Lo skip scandivano è uno degli atleti più vincenti ed esperti che parteciperanno a queste Olimpiadi e potrà sfruttare le sue grandi doti per trascinare al successo una squadra estremamente solida ed organizzata. La lotta per il terzo gradino del podio sarà aperta a diverse squadre e le più quotate per il bronzo sembrano essere la Norvegia, di Thomas Ulsrud, la Svizzera di Peter de Cruz e la Gran Bretagna di Kyle Smith. Tra gli outsider va messa anche l’Italia, che non ha nulla da perdere e cercherà di rendere ancora più importante questo sogno olimpico. Gli azzurri, capitanati dal veterano Joel Retornaz, non partono certo tra i favoriti per una medaglia, ma daranno il massimo per essere comunque protagonisti in questa rassegna a cinque cerchi.

Femminile

Anche in questo caso la favorita assoluta sarà il Canada, che punta a difendere il titolo conquistato a Sochi. Agli ultimi Mondiali le canadesi hanno dimostrato una netta superiorità, riuscendo a conquistare l’oro senza mai perdere una partita. Le principali rivali della formazione capitanata da Rachel Homan saranno Gran Bretagna e Svezia, che hanno conquistato rispettivamente l’oro e l’argento agli ultimi Europei. Sulla carta la squadra di Eve Muirhead sembra la più quotata per la finale, ma anche le svedesi della skip Anna Hasselborg non andranno sottovalutate. Troviamo poi diverse outsider, che potrebbero inserirsi nella lotta per il bronzo e in particolare segnaliamo la compagine delle atlete della Russia di Victoria Moiseeva e la Svizzera di Silvana Tirinzoni.

Doppio Misto

Grande attesta per vedere quale sarà la prima nazione a trionfare in questa specialità. Sulla carta non c’è una netta favorita, visto che negli ultimi tre Mondiali ci sono state otto medagliate diverse. L’unica squadra ad aver centrato il podio in entrambe le ultime due edizioni è la Cina, bronzo nel 2017 e argento nel 2016 che con la coppia formata da Rui Wang e Dexin Ba cercherà di andare a medaglia anche in queste Olimpiadi. La Svizzera, campionessa iridata in carica, proverà a fare il grande colpo, ma anche in questo torneo va considerato il Canada, sconfitto proprio dagli elvetici in finale agli ultimi Mondiali. Nella lotta per il podio bisogna considerare anche la Russia e gli Stati Uniti, rispettivamente oro e bronzo lo scorso anno.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CURLING

alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: WCF