Curling, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: i campioni iridati della Svizzera sfidano il Canada per il primo titolo olimpico del doppio misto

Canada e Svizzera si sfideranno per conquistare il primo titolo olimpico del doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Le due squadre hanno rispettato il pronostico della viglia e ora si affronteranno per ottenere una storica medaglia d’oro. Andiamo quindi ad analizzare le due formazioni che vedremo in finale.

Partiamo dal Canada, dove la mossa di puntare sull’inedita coppia formata da John Morris e Kaitlyn Lawes è risultata vincente. Una scelta che poteva apparire rischiosa alla vigilia, ma è stata invece ben studiata. Infatti questi due atleti hanno una grande esperienza ed entrambi vantano già un oro olimpico a squadre in bacheca, conquistato rispettivamente nel 2010 e 2014. Questo dato è emerso chiaramente nel corso del torneo in cui i due canadesi sono sempre riusciti a reggere la pressione nei momenti chiave, riuscendo a piazzare delle stone perfette. Complessivamente questa coppia ha la migliore percentuale realizzativa del torneo, attorno all’80%, con Morris che in alcune partite è arrivato addirittura al 90%. Per questo motivo il Canada partirà come favorito in questa sfida, visto anche che il precedente del round robin cita un netto 7-2 per i nordamericani.

Infatti gli elvetici Martin Rios e Jenny Perret hanno fatto delle prestazioni altalenanti in questo torneo e spesso hanno faticato a conquistare la vittoria, non riuscendo a ripetere il dominio assoluto dei Mondiali, in cui avevano ottenuto l’oro vincendo tutti i match. Fino ad ora abbiamo visto più spesso in difficoltà Perret, che forse sta pagando un po’ la sua inesperienza e alcune volte ha subito la pressione nei momenti chiave, sbagliando completamente il tiro. Tuttavia la forza di questa squadra è la loro alchimia, che potrebbe risultare l’arma in più in finale per riuscire a trovare la prestazione migliore del torneo e battere i canadesi.

Concludiamo infine con una rapida analisi anche della finale per il bronzo, in cui gli atleti olimpici della Russia partono favoriti contro la Norvegia. La coppia formata da Aleksandr Krushelnitckii e Anastasia Bryzgalova ha dimostrato una migliore capacità nel gestire i momenti di difficoltà e inoltre può contare su un migliore palmares visto che nel 2016 conquistarono la medaglia d’oro iridata. Dall’altra parte gli scandinavi Magnus Nedregotten e Kristin Moen Skaslien possono vantare delle percentuali migliori, ma spesso hanno avuto dei momenti di black-out e inoltre hanno perso, anche se di misura (4-3), lo scontro diretto nel round robin.

Foto: WCF / Richard Gray