Coppa Davis 2018: l’Italia si aggrappa a Fabio Fognini in vista della sfida contro la Francia a Genova

Missione compiuta per l’Italia di Corrado Barazzutti. La Nazionale azzurra di Coppa Davis a Morioka (Giappone), imponendosi 3-1 contro i “Samurai” nipponici, ha staccato il biglietto per i quarti di finale. Un successo significativo perché arrivato al termine di incontri molto tirati, nei quali è stato Fabio Fognini il protagonista indiscusso senza e se e senza ma.

12 ore di gioco totali in campo e tre vittorie (una delle quali in doppio con Simone Bolelli), rimontando da situazioni complicate, il ligure ha messo in mostra tutte le sue qualità fisiche e mentali. Le gambe ad un certo punto non rispondevano più e la differenza l’hanno fatta il braccio e la volontà. Ciò ha guidato il tennista di Arma di Taggia verso il trionfo contro Taro Daniel, nella prima giornata, e questo è stato decisivo nell’ultimo match contro il n.1 del Sol Levante Yūichi Sugita.

Sotto 4-1, nel quinto parziale, sembrava finita ed invece, facendo ricorso alle ultime risorse a disposizione, con vincenti di pregevolissima fattura, il successo si è tramutato in realtà. Forse il riscontro più significativo della storia di Fabio in Davis. Ora, è tempo di festeggiare ma non ci si potrà più di tanto rilassare. Dal 6 all’8 aprile a Genova, sulla terra rossa, ci saranno i campioni in carica della Francia e la sfida è da far tremare i polsi. Richard Gasquet e, forse, Jo-Wilfried Tsonga saranno i trascinatori della compagine transalpina, senza dimenticarci del duo Mahut/Herbert.

Il Bel Paese, dunque, si aggrappa a Fognini che in questo 2018 sembra essere partito in modo diverso dagli altri anni. Il suo tennis non è mai stato in discussione al contrario della sua continuità. Un aspetto su cui ancora deve lavorare ma che, sotto la gestione di Franco Davin, sta imparando a gestire. Le semifinali raggiunte nell’ATP di Sydney e gli ottavi di finale degli Australian Open, su una superficie (in teoria) non così gradita all’azzurro, sono risultati confortanti. Non resta che avere conferme di ciò nel prossimo incontro.













Foto: profilo twitter Federtennis