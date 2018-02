Coppa Davis 2018, Italia-Francia si giocherà a Genova! Gli azzurri in casa di Fognini per sognare la semifinale (6-8 aprile)

Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018, si giocherà a Genova dal 6 all’8 aprile. A ufficializzarlo è stata la Federtennis al termine del match dei transalpini che hanno sconfitto l’Olanda. Gli azzurri, dopo aver superato il Giappone trascinati da un monumentale Fabio Fognini, se la dovranno vedere contro i Campioni in carica: una sfida durissima sotto il profilo tecnico ma la nostra Nazionale, trascinata dal pubblico del capoluogo ligure, può compiere l’impresa per continuare a sognare l’Insalatiera. E sarà contento proprio Fognini che giocherà praticamente in casa. Ancora da ufficializzare la superficie ma non ci sono dubbi che giocheremo sull’amata terra rossa. Tra due mesi ci aspetta un’autentica battaglia contro i moschettieri transalpini, l’Italia vuole continuare a sognare.

Gli azzurri tornano a giocare in casa dopo due anni dall’ultima volta: nel 2016 perdemmo i quarti di finale contro l’Argentina dopo aver battuto la Svizzera, sempre a Pesaro. I due incontri precedenti di fronte al nostro pubblico vennero disputati a Napoli (quarto di finale vinto contro la Gran Bretagna nel 2014 e spareggio per rimanere in Serie A nel 2012 contro il Cile). L’ultimo precedente a Genova risale al settembre 2009: spareggio per tornare in Serie A, la Svizzera di Roger Federer ebbe vita facile.