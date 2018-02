Coppa Davis 2018: i risultati di sabato 3 febbraio. Francia e Spagna in vantaggio, Kazakistan e Stati Uniti ai quarti di finale

La seconda giornata degli ottavi di finale di Coppa Davis 2018 è andata in archivio. Andiamo a raccontarvi cosa ha riservato questo day-2 nei match di doppio in programma.

Detto del successo degli azzurri di Corrado Barazzutti contro il Giappone a Morioka, possono sorridere sia la Francia che la Spagna, reduci da un venerdì più complicato del previsto. Alla Halle Olympique di Alberville il duo transalpino composto dagli esperti Nicola Mahut e Pierre Hugues Herbert ha rispettato i pronostici superando in 4 set gli olandesi Robin Haase/Jean-Julien Rojer 7-6 6-3 6-7 7-6 in un incontro molto equilibrato, durato 3 ore e 22 minuti, e con ben tre tie-break disputati .Con questo successo i campioni in carica possono proiettarsi con il sorriso ai due match di singolare di domani avanti 2-1. Stesso discorso per le “Furie Rosse” che, con Felicano Lopez e Pablo Carreno-Busta, hanno superato i britannici Dominic Inglot e Jamie Murray con lo score di 6-4 6-4 7-6 in 2 ore e 28 minuti. Una partita decisa da pochi punti nella quale gli iberici hanno avuto il merito di essere più concreti.

A sorpresa avanti a Brisbane (2-1) la Germania contro l’Australia. Tim Puetz e Jan-Lennard Struff si son imposti al termine di un incontro lottatissimo, terminato al quinto set, in cui sono stati i tedeschi ad emergere (6-4 6-7 6-2 6-7 6-4) incamerando un punto fondamentale per Alexander Zverev che domani affronterà Nick Kyrgios e sarà un confronto da brividi.

A sorpresa perde il Belgio contro l’Ungheria a Liegi. Joris De Loore e Ruben Bemelmans sono stati piegati da Attila Balazs/Martona Fucsovics in un altro confronto con epilogo al quinto set, favorevole ai colori magiari 6-3 6-4 6-7 4-6 7-5. Spetterà, dunque, a David Goffin contrapposto a Fucsovics assestare il corpo decisivo, visto che la selezione belga è sempre in vantaggio 2-1. A Osijek, in Croazia, i padroni di casa hanno giocato un brutto scherzo ai canadesi. Marin Cilic, finalista agli Australian Open nel tabellone di singolare, è sceso in campo insieme ad Ivan Dodig avendo la meglio di due specialisti come Daniel Restor e Vasek Pospisil in un’altra maratona conclusa nella quinta frazione 2-6 3-6 6-4 7-5 6-2 in favore dei padroni di casa con una rimonta davvero incredibile.

Già qualificati, invece, ai quarti di finale gli Stati Uniti ed il Kazakistan. Gli americani Ryan Harrison e Steve Johnson hanno avuto la meglio in quattro set (6-7 6-2 7-5 6-4) sulla terra di Nis contro la selezione padrona di casa della Serbia formata da Nikola Milojevic e Miljan Zekic mentre, ad Astana, i kazaki Timur Khabibulin e Aleksandr Nedovyesov hanno imposto la loro legge contro la Svizzera, orfana di Roger Federer e Stan Wawrinka , con Marc-Andrea Huesler/Luca Margaroli in campo, vincendo l’incontro in 5 frazioni 6-4 6-4 3-6 6-7 6-3.

RISULTATI SECONDA GIORNATA COPPA DAVIS

GIAPPONE ITALIA 1-2

FRANCIA – OLANDA 2-1

SPAGNA-GRAN BRETAGNA 2-1

AUSTRALIA-GERMANIA 1-2

KAZAKISTAN – SVIZZERA 3-0 (KAZAKISTAN QUALIFICATO)

CROAZIA – CANADA 2-1

SERBIA – STATI UNITI 0-3 (STATI UNITI QUALIFICATI)

BELGIO – UNGHERIA 2-1













Foto: profilo twitter Coppa Davis