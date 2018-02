Coppa Davis 2018: i risultati del 4 febbraio. la Francia soffre ma vola ai quarti di finale contro l’Italia, sarà Germania-Spagna

Giornata conclusiva per gli ottavi di finale di Coppa Davis 2018 e ultimi risultati che hanno definito il tabellone dei quarti di finale. Detto dell’Italia trionfante in Giappone con un Fabio Fognini fantastico e decisivo nel 3-1 di Morioka, anche Germania e Spagna, dopo Kazakhstan e Stati Uniti, che avevano chiuso il discorso già sabato con il 3-0 rispettivamente ai danni di Svizzera e Serbia, hanno staccato il pass per il turno successivo. Il punto decisivo a Brisbane per i tedeschi l’ha portato Alexander Zverev, che ha sconfitto in tre set, l’australiano Nick Kyrgios con una dimostrazione di forza: 62 76(3) 62, prova di grande maturità per il n.5 del ranking.

Un po’ più sofferta è stata l’affermazione dello spagnolo Albert Ramos Vinolas, che ha impiegato quattro set (vincendone due al tie-break) per avere la meglio del britannico Cameron Norrie, grande sorpresa del weekend iberico, visto il successo della prima giornata contro Bautista. Venendo alla Francia Adrian Mannarino si riscatta dopo il ko del day-1 e con una vittoria lottata, in cinque set, su Robin Haase, consente ai transalpini campioni in carica di approdare ai quarti, dove i Bleus di Yannick Noah affronteranno l’Italia a Genova (6-8 aprile).

Hanno chiuso il discorso sul 3-1 sfruttando il fattore campo, anche Belgio e Croazia: i “Diavoli Rossi”, finalisti nel 2017, hanno superato l’ostacolo Ungheria a Liegi grazie all’affermazione in 4 set, come da pronostico del top10 David Goffin, su Marton Fucsovics e nei quarti di finale affronteranno gli Stati Uniti mentre Borna Coric, superando 6-4 6-4 6-4 il Next Gen canadese Denis Shapovalov porta gli slavi a vedersela con il Kazakistan.

RISULTATI 4 FEBBRAIO

Francia-Olanda 3-1

Italia-Giappone 3-1

Gran Bretagna-Spagna 3-1

Australia-Germania 3-1

Kazakistan-Svizzera 4-1

Usa-Serbia 3-1

Belgio-Ungheria 3-1

TABELLONE COPPA DAVIS 2018 – QUARTI DI FINALE – 6/8 APRILE

Italia-Francia

Germania-Spagna

Kazakistan-Croazia

Usa-Belgio













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Federtennis