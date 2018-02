Coppa Davis 2018: i risultati degli ottavi di finale (2 febbraio). Francia-Olanda 1-1, Belgio vicino ai quarti di finale

Prima giornata di ottavi di finale nella Coppa Davis 2018 ed è tempo di riepilogare quanto avvenuto negli incroci di questo turno. In generale, situazione equilibrata in buona parte delle partite in programma e day-2 che si prospetta decisivo nei match di doppio.

Venendo alla cronaca, a Morioka (Giappone), tra i padroni di casa nipponici e l’Italia si è sull’1-1. Due confronti arrivati al quinto set che hanno sorriso ai due numeri 1 delle rispettive compagini (Fabio Fognini e Yuichi Sugita) in cui ha prevalso la classe del ligure, più abituato a sfide così tirate rispetto a Taro Daniel, e la grande spinta nel gioco del giapponese al cospetto di un Seppi a cui è mancata lucidità nel momento decisivo.

A sorpresa, situazione di parità anche alla Halle Olympique di Albertville dove i campioni in carica della Francia stanno affrontando l’Olanda. Ebbene lo score di 1-1, al termine di questo venerdì, non era sicuramente atteso ma nel primo incontro Adrian Mannarino (n.25 del ranking ATP) si è lasciato sorprendere da Thiemo De Bakker (n.369 del mondo) venendo superato in tre set sullo score di 7-6 6-3 6-3. Un epilogo, come detto, imprevisto che ha costretto Richard Gasquet (n.33 del mondo) a rimettere le cose al loro posto nel confronto con Robin Haase (n.42), aggiudicandosi il 2° incontro 6-4 7-6 3-6 7-5. Domani i transalpini, con il loro doppio, hanno la chance di andare in vantaggio ma non ci si attendeva un esito del genere.

Tutto come previsto, invece, a Liegi tra il Belgio, finalista l’anno scorso e l’Ungheria. Ruben Bemelmans (n.120 del ranking) si è confermato uomo “Davis” imponendo la propria legge contro Marton Fucsovics (n. 63 del mondo, giunto agli ottavi di finale degli Australian Open 2018 e sconfitto da Roger Federer) pervenendo al successo col punteggio di 6-4 4-6 7-6 6-3 in 3 ore e 6 minuti di partita e mettendo in mostra un tennis d’alta scuola nei confronti di un magiaro un po’ scarico di energie. Ha completato l’opera David Goffin (n.7 ATP) che in 1 ora e 35 minuti di partita ha superato Attila Balazs (n.227 del ranking) 6-4 6-4 6-0 ed il Belgio vede già i quarti di finale. Stesso discorso per il Kazakistan che ad Astana è avanti 2-0 contro la Svizzera orfana di Federer e Stan Wawrinka. Senza i suoi due assi, la formazione rossocrociata non è competitiva e le vittorie di Mikhail Kukushkin (3-6 6-3 6-2 6-3 contro Adrian Bodmer) e di Dmitry Popko (6-2 7-6 3-6 7-5 contro Henri Laaksonen) parlano chiaro.

Come dicevamo, grande incertezza in questo primo giorno di incontri. A Marbella, la sfida tra la Spagna e la Gran Bretagna è sull’1-1. Inaspettatamente, sul rosso, i britannici sono riusciti a strappare un successo con il giovane Cameron Norrie (classe ’95, n.114 del mondo) capace di sconfiggere Roberto Bautista Agut (n.23 del ranking) 4-6 3-6 6-3 6-2 6-2 sulla sua superficie preferita al termine di un match durato 4 ore, riportando in linea di galleggiamento la compagine di “Sua Maestà” dopo che Albert Ramos Vinolas si era sbarazzato di Liam Broady 6-3 6-4 7-6. Parità (1-1) anche a Brisbane (Australia), dove i padroni di casa australiani grazie a Nick Kyrgios, vincente 6-4 6-4 6-4 su Jan-Lennard Struf, sono riusciti a pareggiare il conto dopo che Sascha Zverev (n.5 del mondo) aveva battuto il giovane Alex de Minaur, ma solo al quinto set (7-5 4-6 4-6 6-3 7-6) non senza fatica contro un tennista, già finalista nell’ATP di Sydney in questo 2018, assai promettente. Stessa storia tra Croazia e Canada, a Osijek, dove Borna Coric e Denis Shapovalov hanno rispettato i pronostici centrando il bersaglio grosso.

A chiosa, Stati Uniti avanti 2-0 contro la Serbia priva di Novak Djokovic. Il fattore campo non è stato sufficiente agli slavi per evitare due ko, firmati da Sam Querrey e John Isner che a suon di ace e colpi potenti hanno piegato, rispettivamente, Laslo Djere (6-7 6-2 7-5 6-4) e Dusan Lajovic (6-3 6-7 6-3 3-6 7-6).

I RISULTATI DI VENERDI’ 2 FEBBRAIO

GIAPPONE ITALIA 1-1

Fognini (ITA) b. Daniel (JPN) 6-4 3-6 6-4 3-6 6-2

Sugita (JPN) b. Seppi (ITA) 4-6 6-2 6-4 4-6 7-6

FRANCIA – OLANDA 1-1

de Bakker (OLA) b. Mannarino (FRA) 7-6 6-3 6-3

Gasquet (FRA) b. Haase (OLA) 6-4 7-6 3-6 7-5

SPAGNA-GRAN BRETAGNA 1-1

Ramos (SPA) b. Broady (GBR) 6-3 6-4 7-6

Norrie (GBR) b. Bautista-Agut (SPA) 4-6 3-6 6-3 6-2 6-2

AUSTRALIA-GERMANIA 1-1

Zverev A. (GER) b. de Minaur (AUS) 7-5 4-6 4-6 6-3 7-6

Kyrgios (AUS) b. Struff (GER) 6-4 6-4 6-4

KAZAKISTAN – SVIZZERA 2-0

Popko (KAZ) b. Laaksonen (SVI) 6-3 7-6 3-6 7-5

Kukushkin (KAZ) b. Bodmer (SVI) 3-6 6-3 6-2 6-3

CROAZIA – CANADA 1-1

Coric (CRO) b. Pospisil (CAN) 3-6 6-2 6-3 6-2

Shapovalov (CAN) b. Galovic (CRO) 6-4 6-4 6-2

SERBIA – STATI UNITI 0-2

Querrey (USA) b. Djere (SRB) 6-7 6-2 7-5 6-4

Isner (USA) b. Dusan Lajovic (SRB) 6-4 6-7 6-3 3-6 7-6

BELGIO – UNGHERIA 2-0

Bemelmans (BEL) b. Fucsvovics (HUN) 6-4 4-6 7-6 6-3

Goffin (BEL) b. Balzs (HUN) 6-4 6-4 6-0













