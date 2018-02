Ciclismo, Vincenzo Nibali: “Chris Froome in gara? Non mi sorprende. La Sky crede sia nel giusto”. Oggi il debutto

Oggi Vincenzo Nibali farà il proprio debutto stagionale al Dubai Tour, piccola corsa a tappe negli Emirati Arabi Uniti. Lo Squalo inizia in questo modo il suo 2018 dopo il virus intestinale che gli aveva impedito di partecipare alla Vuelta San Juan in Argentina due settimane fa. La notizia del giorno nel mondo del ciclismo è però il ritorno in gara di Chris Froome che, nonostante sia in attesa di una sentenza sulla sua non negatività al salbutamolo riscontrata all’ultima Vuelta di Spagna, debutterà alla Ruta del Sol tra meno di una settimana.

Vincenzo Nibali ha commentato così la scelta del Team Sky alla Gazzetta dello Sport: “La decisione di schierare Froome non mi sorprende. Fin da quando si è saputa la notizia, Sky e Chris hanno mantenuto la stessa linea sostenendo di essere nel giusto. Non sorprende che abbiano deciso di farlo debuttare, Non aggiungo altro, tocca agli ordini competenti decidere“.

Dunque Froome inizierà la propria stagione ma, in caso di squalifica, i risultati ottenuti verranno cancellati come successe con Alberto Contador in passato. Una vicenda spinosa che è ben lontana dalla risoluzione e che rischia di stravolgere la stagione di ciclismo.













(foto Valerio Origo)