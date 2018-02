Champions League 2018: il Manchester City passeggia per 4-0 a Basilea. Qualificazione già ipotecata per la corazzata di Guardiola

È una partita senza storia quella che va in scena a Basilea, negli ottavi di Champions League fra i padroni di casa e il Manchester City. La squadra di Pep Guardiola archivia la pratica con un netto 4-0, frutto di una prestazione di livello davvero inarrivabile per i pur mai domi svizzeri. I citizens hanno già ipotecato la qualificazione e, con la Premier League, di fatto, già in cassaforte, possono iniziare a concentrarsi sui quarti di finale.

A decidere la sfida sono stati Ilkay Gundogan, Bernardo Silva e Serio Aguero. Il primo è stato autore dei gol dell’1-0 e del 4-0, quest’ultimo una vera perla, mentre gli altri due, rispettivamente con un destro di controbalzo sotto la traversa e con una secca conclusione da fuori area, hanno chiuso la partita. Ai padroni di casa non basta una prestazione generosa: la differenza tecnica con la squadra, in questo momento, più forte d’Europa, è abissale.

andrea.voria@oasport.it













Foto: Twitter Manchester City