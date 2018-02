Carolina Kostner si ritira? Ora i Mondiali di Milano, poi la decisione. A 31 anni, la regina potrebbe salutare

Questa notte potremmo aver assistito all’ultima recita di Carolina Kostner sul ghiaccio a cinque cerchi. La nostra Regina si è dovuta accontentare della quinta posizione, mancando l’assalto a una medaglia che comunque era davvero molto difficile da agguantare. Le emozioni non sono mancate, la sua prova è meritevole degli applausi. A 31 anni, però, l’altoatesina penserà anche al suo prossimo futuro e a cosa vorrà fare della sua carriera: appenderà i pattini al chiodo oppure con l’ennesimo atto di amore per l’arte sportiva proseguirà la propria carriera agonistica?

L’altoatesina svia la domanda, dichiara di non averci ancora pensato: vorrà racchiudersi in sé e meditare attentamente sul da farsi. Non è una decisione facile da prendere. Dopo aver dominato le scene per oltre un decennio e aver battuto tutti i record di longevità, Carolina Kostner potrebbe seriamente pensare di ritirarsi e chiudere in bellezza con il bronzo conquistato agli Europei un mese fa e la partecipazione alla quarta Olimpiade della carriera. Fa malissimo pensare che la nostra Musa, dopo averci regalato gioie ed emozioni, possa seriamente abbandonare il ghiaccio ma forse il momento è davvero arrivato: competere con ragazzine che hanno praticamente la metà dei suoi anni (a cominciare da Alina Zagitova, nuova Campionessa Olimpica) non è assolutamente una cosa semplice anche se ha dimostrato di essere ancora sul pezzo chiudendo nella top 5 con grande autorevolezza e professionalità.

A fine marzo si disputeranno i Mondiali a Milano: Carolina abbraccerà il calore del pubblico che l’ha supportata per tutti questi anni, da Torino 2006 a PyeongChang 2018, un vero percorso di vita che ha segnato la storia dello sport italiano. La rassegna iridata, magari con qualche assenza delle big, potrebbe permetterle di lottare ancora per qualcosa di importante. Poi tra primavera ed estate si inizierà a pensare sul futuro: Kostner ha spento le 31 candeline lo scorso 8 febbraio, ha vinto Mondiali ed Europei oltre al bronzo olimpico a Sochi 2014, ottenendo davvero il massimo in una carriera da incorniciare. Sembra davvero difficile andare avanti altre quattro stagioni e arrivare alle Olimpiadi di Pechino 2022 con il numero 35 sulla carta d’identità ma mai dire mai. Intanto godiamocela e teniamocela stretta il più possibile

(foto Valerio Origo)