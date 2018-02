Calcio, Serie A 2018: il Napoli torna in testa alla classifica! La Lazio dura un tempo, è 4-1

Una partita bellissima, il big match della 24ma giornata non tradisce le attese nell’anticipo del sabato sera. Al San Paolo di Napoli i padroni di casa partenopei con la Lazio ripetono praticamente la sfida dell’andata all’Olimpico: soffrono per un tempo, poi danno spettacolo nella ripresa vincendo per 4-1. Per la squadra di Sarri (allontanato per proteste) c’è nuovamente la vetta della classifica: solo un punto divide Hamsik e compagni e la Juventus, vincitrice ieri nell’anticipo del venerdì sulla Fiorentina.

La Lazio parte fortissimo e dopo 3′ è già in vantaggio: Immobile pennella dentro per De Vrij che sfiora la palla e sorprende Reina. Il primo tempo è praticamente tutto di marca laziale: Milinkovic Savic e Lucas Leiva sono dominanti a centrocampo e non lasciano manovrare i partenopei. Sul finale però la svolta: Callejon scatta sul filo del fuorigioco e, da solo davanti a Strakosha, non sbaglia e trova l’1-1. Nella ripresa però la musica cambia, e lo si capisce subito: la pressione è altissima e i laziali non riescono ad uscire. Tra il 54′ e il 56′ gli azzurri trovano il vantaggio e poi chiudono la pratica: prima Wallace beffa il proprio portiere Strakosha, poi Zielinski devia un tiro dalla distanza di Mario Rui, con il portiere albanese che ancora una volta non può nulla. A timbrare il cartellino c’è anche Dries Mertens, che conclude un’azione meravigliosa condotta da Zielinski.

Foto: FB Zielinski