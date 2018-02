Pallanuoto, Serie A1 2018: vincono le prime tre della classe, punti pesanti per Bogliasco in coda

Non cambia nulla in vetta alla classifica del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile: nella 14a giornata vincono Pro Recco (5-12 nel derby in casa del Savona), Sport Management (5-16 in casa del Torino), e Brescia (20-4 al Catania). Si issa al quarto posto Ortigia, espugnando 9-11 la piscina del Posillipo (oggi si giocava a Santa Maria Capuavetere), che scavalca Savona, agganciato al quinto posto da Napoli, corsaro in casa Florentia con lo stesso punteggio dei siciliani. In coda Bogliasco sorprende 7-6 Lazio e tiene a distanza Trieste, che impone l’ennesima sconfitta all’Acquachiara, ancora a quota zero.

Serie A1 pallanuoto maschile – 14^ giornata

Brescia-Catania 20-4

Posillipo-Ortigia 9-11

Trieste-Acquachiara 10-4

Florentia-Napoli 9-11

Bogliasco-Lazio 7-6

Torino-Sport Management 5-16

Savona-Pro Recco 5-12

Classifica (*= una partita in più)

Pro Recco 42, Sport Management 39, Brescia 36, Ortigia 27, Savona e Napoli 25, Lazio 19, Florentia 17, Posillipo e Catania* 15, Bogliasco 13, Trieste* 11, Torino 4, Acquachiara 0.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it