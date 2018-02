Calcio, Roberto Fabbricini Commissario della FIGC. Nominato il segretario del Coni, Alessandro Costacurta il vice. A Malagò la Serie A

Roberto Fabbricini è il Commissario Straordinario della Figc. Sarà lui a dover traghettare la Federazione Italiana Giuoco Calcio dopo la mancata elezione del Presidente. Il segretario generale del Coni è stato nominato dalla giunta esecutiva straordinaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano presieduta da Giovanni Malagò. Fabbricini sarà affiancato da due subcommissari: Alessandro Costacurta e Angelo Clarizia. A Fabbricini spetterà il compito di portare la FIGC fuori da questa crisi e con buona probabilità sarà lui a dare un indirizzo verso la scelta del nuovo CT della Nazionale.

Completano la squadra Massimo Proto, ordinario di Diritto privato, e Alberto De Nigro, già presidente del Collegio dei revisori dei conti del Coni.

Giovanni Malagò sarà invece Commissario della Lega Serie A con la collaborazione di Paolo Nicoletti, e Bernardo Corradi. Il Presidente del Coni ha così dichiarato: “Abbiamo la coscienza a posto. Non sarebbe stato serio se io avessi cambiato i miei programmi, tra Olimpiadi imminenti, Cio e sponsor, per assumere questo incarico e rappresentare la giuste istanze del calcio. Il commissariamento, durerà sei mesi e al momento non sappiamo se saranno sufficienti o dovremo prorogarli. Perché io in Lega A? Per senso di responsabilità: non è possibile risolvere il problema della Figc se non si risolve il problema della Lega di A”.