Calcio, i possibili convocati di Di Biagio per le amichevoli dell’Italia con Argentina e Inghilterra. Sarà rivoluzione?

L’Italia tornerà in campo a fine marzo per disputare due amichevoli di lusso contro l’Argentina e l’Inghilterra. La nostra Nazionale, reduce dalla clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali, ripartirà da due test probanti con l’obiettivo di rialzarsi prontamente. Gli azzurri saranno guidati da Gigi Di Biagio, CT ad interim dell’Italia in attesa del nome di peso che ci guiderà dall’estate. L’attuale tecnico dell’Under 21 dovrà quindi costruire una nuova formazione rispetto a quella che non è riuscita a staccare il pass per la rassegna iridata e magari gettare le fondamenta sul gruppo che andrà poi amalgamato dal suo successore. Quale sarà la formazione titolare che Gigi di Biagio schiererà contro la corazzata guidata da Leo Messi e contro i maestri nelle trasferte di Manchester e Londra?

Partiamo dal modulo: quasi sicuramente vedremo in campo il 4-3-3, suo assetto prediletto che abbiamo già visto con l’U21 fino alla semifinale degli Europei di categoria persa contro la Spagna. Il tridente è praticamente una certezza e sarà guidato con buona probabilità da Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Federico Chiesa: manca il nome di Andrea Belotti, il Gallo potrebbe partire svantaggiato da questo modulo e dovrà lottare con Immobile per il posto da titolare nel ruolo di centravanti. Chiesa sarà infatti uno dei volti nomi che Di Biagio con buona probabilità lancerà nella Nazionale maggiore. Gli altri saranno Gigi Donnarumma che diventerà il nostro porto titolare, Federico Bernardeschi dovrebbe diventare una presenza costante, Alessio Romagnoli e Lorenzo Pellegrini dovrebbero diventare una garanzia, attenzione anche ad Andrea Conti quando recupererà dall’infortunio e a Mattia Caldara.

Di Biagio ha anche i suoi fedelissimi che potrebbero dunque trovare spazio nella prossima Italia: pensiamo ai vari Marco Benassi, Domenico Berardi e Davide Rugani. Gigi dovrà invece scontare l’addio di grandi veterani come Buffon, Chiellini, De Rossi, Barzagli: la vecchia guardia ha salutato dopo la debacle con la Svezia e molto probabilmente non la rivedremo più in campo.

La fascia da capitano dovrebbe andare dunque a Bonucci (sempre se non la lascerà), pilastro ella difesa a 4 accanto a Romagnoli e con Florenzi e Darmian sulle fasce. Jorginho avrà finalmente le chiavi del centrocampo a 3 in cui Verratti e Pellegrini saranno due certezze. Questa la probabile formazione titolare dell’Italia per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Romagnoli, Bonucci, Florenzi; Verratti, Jorginho, Pellegrini; Insigne, Immobile, Chiesa.