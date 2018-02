Calcio a 5, Europei 2018: insidia azera per il Portogallo di Ricardinho, l’Ucraina sul cammino delle Furie Rosse

Le due giustiziere dell’Italia sono già fuori dai giochi, ma non è tempo di rimpianti agli Europei 2018 di calcio a 5. Il programma dei quarti di finale, infatti, si concluderà oggi, martedì 6 febbraio, con le ultime due sfide, che vedranno scendere in campo le due potenze iberiche, il Portogallo e la Spagna, contro avversari sulla carta più deboli, ma dotati di un tasso tecnico importante per provare a mettere in crisi le due corazzate.

Sarà il Portogallo ad aprire le danze alle ore 18.00 all’Arena Stozice contro l’Azerbaijan, un avversario ostico che ha dimostrato di poter mettere in crisi persino i campioni in carica spagnoli. Si tratta di un duello fra il miglior attacco del torneo, quello portoghese, con 10 reti all’attivo, e la difesa di ferro di un Azerbaijan che ha sfiorato il colpacco contro la Spagna, chiudendo al secondo posto nel suo gruppo. I lusitani si affideranno al talento di Ricardinho per provare a sbrigare la pratica azera, ma la compattezza degli avversari potrebbe anche rivelarsi un’arma vincente verso la semifinale contro la Russia.

Alle ore 21.00, poi, la sfida tra Spagna e Ucraina completerà il quadro dei quarti. Un match dal pronostico sulla carta scontato, ma l’Ucraina ha dimostrato di saper giocare a viso aperto contro qualsiasi avversario, mentre i campioni in carica non hanno impressionato. Ma nelle partite decisive la Spagna ha sempre una marcia in più e proverà a sbrigare subito la pratica per evitare di complicarsi la vita e proiettarsi verso una semifinale ricca di spettacolo contro il temibile Kazakistan.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Facebook FIFA Futsal World Cup