Calcio femminile, 14^giornata Serie A: la Juventus ospita l’Empoli Ladies, Tavagnacco-Brescia match clou

Torna il campionato di calcio femminile di Serie A 2017-2018 per la sua quattordicesima giornata. Andiamo a scoprire quali saranno gli incontri che caratterizzeranno questo turno.

Partiamo dalla capolista Juventus, in vetta alla classifica a punteggio pieno, che affronterà l’Empoli Ladies tra le mura amiche dell“Ale&Ricky” di Vinovo. L’obiettivo delle ragazze di Rita Guarino è centrare il 14° successo consecutivo. Le bianconere, reduci dalla vittoria di misura sul campo della Res Roma grazie alla rete di Isaksen nella ripresa, vogliono tenere alta la velocità di crociera e l’obiettivo è sempre lo stesso: vincere. “Sabato mi aspetto un Empoli aggressivo, che lotta tanto, soprattutto a centrocampo – spiega il tecnico juventino Guarino a Juventus Tv – Vogliamo risolvere nel migliore dei modi la partita, crescendo nel gioco ma sempre con l’obiettivo dei tre punti. Inoltre torniamo a Vinovo, con un pubblico sempre più appassionato e interessato alle nostre partite”. L’Empoli venderà cara la pelle, bisognoso di punti specie dopo il pesante ko contro il Chievo, occupando la penultima posizione in classifica.

Atteso da un difficile incontro è il Brescia (secondo classificato) che andrà in terra friulana per confrontarsi con il Tavagnacco. Le ragazze di Marco Rossi cercheranno davanti al proprio pubblico di riscattare la sconfitta contro l’Atalanta, affrontando una delle squadre più forti di questo campionato. Guidata dal jolly Cristiana Girelli (capocannoniere di questo campionato), le Leonesse puntano a centrare il bersaglio grosso per tenere intatte le possibilità di vittoria finale in questo campionato. La gara sarà in programma domenica 18 febbraio con inizio alle ore 14.30, trasmessa in differita su Rai Sport nella stessa giornata di domenica a partire dalle ore 15.45.

Fiorentina che invece ospita al “Bozzi” il fanalino di coda Sassuolo ma non sarà un incontro facile per le viola. La compagine rivale è ben organizzata e dotata di alcune calciatrici di qualità. Spetterà a Patrizia Caccamo e Tatiana Bonetti trascinare le proprie compagne ad ottenere i tre punti e continuare la propria scalata alle posizioni che contano maggiormente. Le toscane sono attualmente quarte a -3 dal Tavagnacco. Grande sfida poi sul rettangolo di gioco bergamasco tra Atalanta e Res Roma. Le orobiche sono tra le squadre che stanno meglio fisicamente e con una Valeria Pirone in grande spolvero. Dopo la buona prova offerta sabato scorso, il tecnico Garavaglia potrebbe decidere di mettere in campo lo stesso modulo che ha fruttato i tre punti contro il Tavagnacco. Sul fronte capitolino l’allenatore della Res Fabio Melillo ha dichiarato alla vigilia: “Affrontiamo un avversario complicato che, come lo scorso anno, è partito male ma poi ha fatto emergere i valori tecnici e organizzativi di una squadra di prima fascia. Sono in una situazione tranquilla rispetto a noi, dovremo sudare per portare via punti da un campo così complicato; le ragazze però in queste ultime tre partite hanno dato tutto sia fisicamente che tatticamente, spero quindi che si faccia bene a livello di atteggiamento come prevedono i canoni di una gara di A, contro avversari sempre complicati e agguerriti”.

A completare il quadro il derby di Verona tra Chievo e Agsm, entrambe in un buon periodo di forma, e la sfida salvezza tra Ravenna Women e Pink Sport Time.

GIORNATA 14 – SERIE A – 17-02-2018

DATA PARTITA 17/02/2018 ATALANTA – RES ROMA 17/02/2018 CHIEVO VERONA – VERONA 17/02/2018 FIORENTINA – SASSUOLO 17/02/2018 JUVENTUS – EMPOLI 17/02/2018 RAVENNA WOMAN – PINK BARI 18/02/2018 TAVAGNACCO – BRESCIA

CLASSIFICA SERIE A

Classifica Squadre Punti Played 1 JUVENTUS F.C. 39 13 2 BRESCIA 36 13 3 TAVAGNACCO 25 13 4 FIORENTINA 22 13 5 ATALANTA MOZZANICA 20 13 6 FIMAUTO VALPOL. 16 13 7 RES ROMA 15 13 8 AGSM VERONA 15 13 9 PINK SPORT TIME 13 13 10 RAVENNA W. 8 13 11 EMPOLI LADIES 8 13 12 SASSUOLO 7 13













Foto: pagina facebook Juventus