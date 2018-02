NBA 2017-2018: Danilo Gallinari trascina al successo i Clippers. Washington e Detroit vincono ancora

Sono sette le partite della notte NBA. Dopo l’ottima prestazione offerta contro Chicago, Danilo Gallinari si ripete e trascina nuovamente Clippers alla seconda vittoria consecutiva. L’azzurro è ancora una volta il miglior marcatore di Los Angeles con 28 punti a referto nel successo dei californiani contro i Dallas Mavericks per 104-101. Ottima prova anche del neo arrivato Tobias Harris, autore di 19 punti, mentre ai Mavs non bastano i 23 punti di Wesley Matthews. Una vittoria che permette ai Clippers di diminuire il divario dalla zona playoff ad Ovest (attualmente noni), ma all’orizzonte sono previsti nuovi scossoni di mercato, con DeAndre Jordan e Lou Williams in procinto di lasciare Los Angeles.

Chi ha già detto addio alla California è stato Blake Griffin ed il suo arrivo a Detroit ha rilanciato le ambizioni di post season dei Pistons. Quarta vittoria consecutiva per Detroit che supera 111-91 i Portland Trail Blazers con 21 punti proprio di Griffin. Decisiva anche la doppia di Andre Drummond da 17 punti e 17 rimbalzi. Per gli ospiti il migliore è stato Damian Lillard, che ha messo a referto 20 punti.

Washington ha messo nel mirino il terzo posto nella Eastern Conference di Cleveland. Quinta vittoria consecutiva per i Wizards, sempre senza l’infortunato John Wall, che superano 111-102 gli Indiana Pacers. Bradley Beal è il migliore dei suoi con 21 punti, ma sono addirittura otto i giocatori di Washington a chiudere il match in doppia cifra. Ad Indiana, che era senza Victor Oladipo, non sono bastati i 29 punti di Bojan Bogdanovic.

Ancora migliore di quella dei Wizards è la striscia positiva di Utah. I Jazz sono arrivati alla sesta vittoria di fila, dopo aver superato in trasferta i New Orleans Pelicans per 133-109. Super prestazione offensiva, dunque, di Utah, che ha in Rodney Hood il migliore con 30 punti, ma decisivi sono anche le doppie doppie di Ricky Rubio (20 punti e 11 assist) e di Rudy Gobert (19 punti e 10 assist).

Continua la crisi dei Miami Heat, che subiscono la quarta sconfitta consecutiva, dopo aver perso 111-109 in casa contro gli Orlando Magic, che prima di questa vittoria avevano il peggior record dell’intera lega. Mario Hezonja è il grande protagonista con 20 punti a referto, mentre agli Heat non bastano i 20 punti di Josh Richardson e le doppie doppie di Hassan Whiteside (19 punti e 14 rimbalzi) e Bam Adebayo (18 punti e 10 rimbalzi).

I 27 punti di Gary Harris trascinano i Denver Nuggets al successo 121-104 contro gli Charlotte Hornets. Vittoria anche per Sacramento contro Chicago (104-98, Bogdanovic 15 punti), con i Bulls arrivati al settimo ko di fila.

Questo il riepilogo dei risultati

Detroit Pistons – Portland Trail Blazers 111-91

Indiana Pacers – Washington Wizards 102-111

Miami Heat – Orlando Magic 109-111

New Orleans Pelicans – Utah Jazz 109-133

Denver Nuggets – Charlotte Hornets 121-104

Sacramento Kings – Chicago Bulls 104-98

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 104-101













