Calcio a 5, 19^ giornata Serie A 2018: impresa Acqua&Sapone! Batte la Luparense e torna in vetta alla classifica

Neanche il tempo di digerire la delusione per la precoce eliminazione dell’Italia agli Europei 2018 ed è già nuovamente l’ora di rituffarsi nel campionato di Serie A 2017-2018, che si riapre con un violento scossone nella 19^ giornata dopo un mese di pausa. L’approdo di Tino Perez al posto di Ricci sulla panchina dell’Acqua&Sapone Unigross coincide con un successo 2-4 sul campo della Luparense e con il ritorno in vetta degli abruzzesi, che trovano in Murilo, Lukaian e Jonas i protagonisti di una vittoria pesantissima in chiave playoff, in quanto oggi consegnerebbe all’Acqua&Sapone la chance del fattore campo favorevole in tutta la postseason.

Ma ad approfittare del tracollo dei Lupi è anche la Came Dosson, che non molla la presa e domina sul campo del Feldi Eboli, sconfitto 1-6 con le doppiette di Rangel e Belsito. La Came ora è seconda ad un punto dalla vetta, mentre la Luparense deve guardarsi dal rientro della Lollo Caffè Napoli, che soffre ma supera 5-3 in rimonta l’IC Futsal con due reti a testa per Patias e Suazo, quest’ultimo autore dei gol decisivi negli ultimi 6 minuti. Soffre ma vince anche il Kaos Reggio Emilia, che non molla la quinta piazza grazie al successo 2-3 sul campo del fanalino di coda Milano, messo alle corde dalla doppietta di Mello, autore del gol partita a meno di 2 minuti dalla fine.

Intanto anche il Real Rieti prende sempre più quota e porta a casa un successo fondamentale contro l’Italservice Pesaro, prevalendo di misura (4-3) e blindando la sesta posizione. Il Pescara, dal canto suo, è irresistibile contro l’Axed Latina e porta a casa i tre punti con un perentorio 14-4, recante il marchio di Borruto e Rosa, autori di un poker a testa, oltre che di Rescia, che mette a referto tre reti. In coda, infine, è da registrare la fondamentale vittoria della Lazio, che prevale 3-6 sul campo del Block Stem Cisternino e abbandona l’ultima posizione, cullando intanto anche il sogno di risalire la classifica e lasciarsi magari alle spalle la zona retrocessione.

Di seguito, il riepilogo dei risultati della 19^ giornata di Serie A:

Block Stem Cisternino-Lazio 3-6

Feldi Eboli-Came Dosson 1-6

Lollo Caffè Napoli-IC Futsal 5-3

Luparense-Acqua&Sapone Unigross 2-4

Milano-Kaos Reggio Emilia 2-3

Pescara-Axed Latina 14-4

Real Rieti-Italservice Pesaro 4-3

CLASSIFICA

1 Acqua&Sapone Unigross 42

2 Came Dosson 41

3 Luparense 40

4 Lollo Caffè Napoli 39

5 Kaos Reggio Emilia 34

6 Real Rieti 31

7 Pescara 30

8 Italservice Pesaro 25

9 Axed Latina 21

10 Feldi Eboli 20

11 IC Futsal 18

12 Block Stem Cisternino 17

13 Lazio 13

14 Milano 10













Foto: Facebook Fabricio Calderolli