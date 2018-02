Biathlon, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: la startlist della staffetta femminile. Italia in seconda linea

Dopmani, alle 12.15, prenderà il via la staffetta femminile di biathlon valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Al momento, non si conosce ancora la startlist ufficiale con tutte le atlete. Di seguito, dunque, vi proponiamo l’elenco delle squadre al via con il numero di pettorale, ricordando che l’Italia schiererà Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo.

1 GER – Germany

2 FRA – France

3 SWE – Sweden

4 UKR – Ukraine

5 ITA – Italy

6 CZE – Czech Republic

7 NOR – Norway

8 SUI – Switzerland

9 POL – Poland

10 BLR – Belarus

11 CAN – Canada

12 JPN – Japan

13 FIN – Finland

14 KAZ – Kazakhstan

15 KOR – Republic of Korea

16 BUL – Bulgaria

17 SVK – Slovakia

18 USA – United States of America













