Biathlon, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Dorothea Wierer: “Non sentivo le dita, ho patito il freddo”. Lisa Vittozzi: “Non ce la facevo più a tirare”

Giornata negativa per le italiane del biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer erano chiamate a una rimonta per salire sul podio ma i troppi errori accumulati nelle prime due serie al poligono le hanno costrette nelle retrovie: l’undicesimo e il quindicesimo posto non possono soddisfare le due azzurre che hanno rilasciato queste dichiarazioni alla Fisi.

LISA VITTOZZI: “All’ultimo tiro dell’ultimo poligono non ce la facevo più a tirare ed è anche arrivato il vento che purtroppo non mi ha permesso di essere veloce. Alla fine è andata male, ma sono molto positiva sia per le due gare individuali e per le staffette: ce la giochiamo e possiamo stare davanti a tutti“.

DOROTHEA WIERER: “Il podio per chi partiva con il mio pettorale era molto difficile da raggiungere. Non sono partita riscaldata e al primo poligono non sentivo già più le dita, non capisco nemmeno io perché ho patito così tanto il freddo. Anche il vento era difficile perché arrivava tutto a destra, invece gli errori sono arrivati tutti a sinistra. Cercheremo di capire qualcosa in più con gli allenatori. Ho avuto quasi i crampi dal freddo, qualcuno lo patisce meno e qualcun altro maggiormente, ma le condizioni sono uguali per tutte e posso dire che sono durissime“.

NICOLE GONTIER: “Oggi mi sono sentita molto meglio nel fondo, mentre non era andata così bene nella sprint. Certo che le condizioni sono davvero difficili per tutti, con questo vento che gira e già prima di partire ti mette in crisi perché non sai come arriverai ad affrontare il poligono. Oggi, ad esempio, io ho avuto un secondo poligono tranquillo, mentre chi è arrivata prima ha trovato molto vento. Spero proprio che le condizioni cambino presto“.

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018