Beach volley World Tour 2018 Kish Island. Azzurri: doppia sfida alla Germania con vista sui quarti

Sarà un doppio Italia-Germania negli ottavi di finale del torneo 3 Stelle di Kish Island, terzo appuntamento del 2018 con il World Tour. Non fortunatissimi Abbiati/Andreatta e Caminati/Ranghieri nel pescare l’avversario ma arrivati a questa fase l’impressione è che davvero l’equilibrio sia tale che non ci siano troppe differenze in termini di valori.

Marco Caminati e Alex Ranghieri se la vedranno alle 8 ora italiana con i tedeschi Nils Ehlers e Lorenz Schumann, coppia che si è formata circa cinque mesi fa e ha conquistato finora un buon quinto posto al torneo di Qinzhou a ottobre dello scorso anno, nell’unica partecipazione al World Tour. Gli azzurri partono con i favori del pronostico ma dovranno fare attenzione alle qualità fisiche dei due avversari.

Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta avranno di fronte, invece, alle 9 l’altra coppia teutonica, composta da Alexander Walkenhorst e Sven Winter, coppia anche questa di recente formazione e che rappresenta la vecchia generazione tedesca con Walkenhorst che ha imboccato la parabola discendente della carriera e negli ultimi anni non è riuscito ad ottenere risultati di rilievo, cambiando spesso compagno e Winter, diciannovenne, che è alle prime esperienze nel World Tour dopo un buon percorso a livello giovanile. Difficile ma non impossibile il bis azzurro.

Così le finali per il primo posto dei gironi preliminari (vincente agli ottavi, perdente ai sedicesimi): Abbiati/Andreatta (Ita)-Regza/Smits (Lat) 2-1 (15-21, 21-15, 15-13) Plavins/Tocs (Lat)-Berntsen/Mol (Nor) 2-0 (21-18, 21-13), Horl/Winter (Aut)-Tijan/Younousse (Qat) 2-1 (19-21, 21-17, 15-12), Prudel/Szalankiewicz Poland-Finsters/Solovejs (Lat) 2-1 (20-22, 21-17, 15-9), Ashfiya/Rachmawan (Ina)-Nurminen/Siren (Fin) 2-1 (20-22, 21-17, 15-13), Caminati/Ranghieri (Ita)-Gauthier-Rat/Thiercy (Fra) 2-0 (21-17, 21-17), Kazdailis/Rumsevicius (Ltu)-Barthelemy/Di Giantommaso (Fra) 2-0 (21-15, 21-11), Leshukov/Semenov (Rus)-Dressler/Seidl Austria (2-0 (23-21, 21-19).

Questi i risultati delle finali per il terzo posto dei gironi preliminari (vincente ai sedicesimi, perdente 25mo posto): Patterson/Slick (Usa)-Thole/Wickler 0-2 (18-21, 11-21), Kujawiak/Rudol (Pol)-Evans/Kolinske (Usa) 0-2 (18-21, 13-21), Appelgren/Boman (Swe)-Walkenhorst/Winter (Ger) 0-2 (11-21, 19-21), Pourasgari/Vakili (Iri)-Ermacora/Pristauz-Telsnigg (Aut) 1-2 (22-20, 16-21, 11-15), Denin/Denysenko (Ukr)-Boehle/van de Velde (Ned) 0-2 (19-21, 15-21), Popov/Yemel’yanchyk (Ukr)-Dziadkou/Kavalenka (Blr) 2-1 (21-15, 15-21, 15-12), Mirzaali/Salagh (Iri)-Pokersnik/Zemljak (Slo) 0-2 (16-21, 22-24), Raoufi/Salemiinjehboroun (Iri)-Ehlers/Schumann (Ger) 1-2 (21-18, 20-22, 10-15).

Così i sedicesimi di finale disputati oggi: Gauthier-Rat/Thiercy (Fra)-Evans/Kolinske (Usa) 2-1 (18-21, 21-19, 15-6), Regza/Smits (Lat)-Pokersnik/Zemljak (Slo) 2-1 (14-21, 21-15, 15-13), Dressler/Seidl (Aut)-Popov/Yemel’yanchyk (Ukr) 2-0 (21-19, 21-16), Boehle/van de Velde (Ned)-Berntsen/Mol (Nor) 2-0 (21-19, 21-17), Barthelemy/Di Giantommaso (Fra)-Thole/Wickler (Ger) 2-1 (16-21, 21-15, 15-10), Ehlers/Schumann (Ger)-Nurminen/Siren (Fin) 2-1 (23-25, 21-19, 15-13), Ermacora/Pristauz-Telsnigg (Aut)-Tijan/Younousse (Qat) 2-1 (21-16, 17-21, 15-13), Walkenhorst/Winter (Ger)-Finsters/Solovejs (Lat) 2-0 (30-28, 21-18).

Così gli ottavi di finale in programma domattina: Plavins/Tocs (Lat)-Gauthier-Rat/Thiercy (Fra), Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)-Regza/Smits (Lat), Rachmawan/Ashfiya (Ina)-Dressler/Seidl (Aut), Horl/Winter (Aut)-Boehle/van de Velde (Ned), Prudel/Szalankiewicz (Pol)-Barthelemy/Di Giantommaso (Fra), Ranghieri/Caminati (Ita)-Ehlers/Schumann (Ger), Semenov/Leshukov (Rus)-Ermacora/Pristauz-Telsnigg (Aut), Abbiati/Andreatta (Ita)-Walkenhorst/Winter (Ger) .