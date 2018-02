Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: le prossime avversarie dell’Italia. Paura Lituania, gli azzurri vogliono il pass!

L’Italia si è qualificata alla seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. Gli azzurri, grazie alla schiacciante vittoria odierna ottenuta in Romania, hanno staccato matematicamente il pass per il prossimo turno, quello decisivo nella rincorsa alla rassegna iridata. I ragazzi di Meo Sacchetti hanno infilato il quarto successo consecutivo: in precedenza avevano già surclassato i rumeni in casa, avevano dominato in Croazia e avevano regolato l’Olanda a Treviso pochi giorni fa. Un cammino perfetto per gli azzurri che possono guardare con ottimismo alla prossima fase anche perché sono certi di portarsi dietro otto punti, un bottino che andrà aumentato nei prossimi match contro Olanda e Croazia.

Le squadre ammesse alla seconda fase, infatti, si porteranno dietro tutti i punti raccolti nella prima fase! L’Italia conosce già quali saranno le prossime avversarie: Lituania, Polonia e Ungheria. Queste tre formazioni, infatti, non avranno problemi a lasciarsi alle spalle il Kosovo nel gruppo C. Il girone che si formerà sarà così composto: Italia, Lituania, Polonia, Ungheria e due tra Romania, Olanda e Croazia. Le varie Nazionali affronteranno le squadre che non hanno già incontrato durante la prima fase, previsti match di andata e ritorno. Soltanto le prime tre squadre del gruppo della seconda fase si qualificheranno ai Mondiali.













Credit: Ciamillo