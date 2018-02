Basket femminile, Serie A1: le migliori azzurre della 17esima giornata. Brilla Martina Bestagno

Nel weekend si sono disputate le gare valide per il 17esimo e penultimo turno del campionato di Serie A1 di basket femminile 2017-2018. Ormai si sono delineate le prime due posizioni che al termine della regular season porteranno al Round of Challenges, che poi determinerà le 8 squadre che potranno accedere ai playoff. Il Famila Wuber Schio, di fatto, si è assicurato il primo posto, così come l’Umana Reyer Venezia la seconda posizione, che dovrebbe garantirle un buon calendario anche in vista del playoff, che dovrebbero essere una formalità dato il vantaggio di 6 punti che attualmente ha sul gruppo delle terze classifiche, che comprende Passalacqua Trasporti Ragusa, Gesam Gas&Luce Lucca e Saces Mapei Givova Dike Napoli. Andiamo a vedere quali tra le azzurre impegnate si sono distinte nelle partite valide per la 17esima giornata.

BESTAGNO Martina: doppia doppia e tanta soddisfazione. Nella sfida (agevole) contro il Treofan Battipaglia ha messo a referto 19 punti e 10 rimbalzi in 26′ minuti sul terreno di gioco, tirando anche con il 75% dal campo, mentre ha faticato maggiormente ai liberi (1/4). Vittoria di larga misura 78-40 sul Treofan Battipaglia, che ha vendicato l’incredibile sconfitta subita all’andata, che è rimasta l’unico successo del Battipaglia in campionato.

MACCHI Laura: con una Zandalasini ancora in ripresa dopo l’infortunio, il gioco del Famila Wuber Schio si concentra principalmente su Yacouboue Anderson. Lei, però, riesce comunque a distinguersi e a dare manforte importante quanto chiamata in causa con 10 punti, 4 rimbalzi e 5 assist all’attivo nella vittoria sul Ragusa, squadra insidiosa e sempre difficile da affrontare.

CRIPPA Martina: 72-60 per un successo fondamentale sul Fila San Martino, in uno scontro diretto che determina di fatto un piazzamento tra le migliori 4 alla fine della regular season. La Gesam, ora, è terza al pari di Napoli e Ragusa e da qui alla fine del campionato si giocheranno il piazzamento alle spalle di Schio e Venezia. Per il capitano, nella partita contro le Lupe, 13 punti, 4 rimbalzi e 7 assist, senza dimenticare il carisma con cui riesce a trascinare le compagne.

PALLACANESTRO BRONI: anche se nessuna delle giocatrici italiane ha spiccato sulle altre, premiamo l’intera squadra per aver vinto lo scontro diretto con la Fixi Piramis Torino, che, anche se valevole solo per l’ottava posizione, potrebbe essere fondamentale per centrare i playoff a fine stagione.













