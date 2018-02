Pallanuoto femminile, Eurolega 2018: nell’andata dei quarti di finale Budapest-Padova 7-7. Tutto rinviato alla gara di ritorno

Finisce con un prezioso pareggio in trasferta per Padova l’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di pallanuoto femminile: la formazione patavina impatta sul 7-7 in casa delle magiare del Budapest e rimanda ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno, in programma a fine marzo.

Gara sempre in equilibrio: nella prima frazione magiare avanti con Steffens, pari di Queirolo. Il botta e risposta prosegue nel secondo periodo, con le padrone di casa che però vanno al riposo in vantaggio in virtù delle marcature di Takacs, Keszthelyi e ancora Steffens, alle quali le ospiti rispondono con la doppietta di Millo.

Nel terzo quarto alle marcature di Keszthelyi e Sevenich risponde Barzon con una doppietta. Nell’ultimo quarto espulsione definitiva di Savioli, le magiare allungano sul +2 con Csabai, che però subito dopo si fa espellere assieme a Queirolo. A rimettere in pari il conto ci pensa la doppietta di Millo. Punteggio finale 7-7, tutto rinviato alla gara di ritorno a Padova.













Foto: Profilo Facebook Laura Barzon

roberto.santangelo@oasport.it