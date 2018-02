Basket femminile, 18a giornata Serie A1 2018: big match Lucca-Venezia, Schio ospita Broni

Dopo la pausa per la nazionale con le due meravigliose vittorie dell’Italia contro Svezia e Macedonia, torna il campionato con la 18esima giornata. La capolista Famila Schio vuole proseguire la sua marcia in vetta alla classifica nella sfida casalinga contro la Pallacanestro Broni. Un match sicuramente speciale per Cecilia Zandalasini, che affronta proprio la squadra del suo paese nativo e giocherà proprio contro quei tifosi che mercoledì a Pavia hanno invaso il palazzetto per tifare la squadra di coach Marco Crespi.

Il big match di questo turno è sicuramente quello che mette di fronte Lucca e Venezia. Uno scontro importante anche per la classifica visto che le toscane sono attualmente al terzo posto e hanno l’occasione di accorciare in classifica sulle venete. Proprio la Reyer, però, con una vittoria continuerebbe a tenere la scia di Schio e la speranza di poter ancora chiudere al primo posto.

Insieme a Lucca al terzo posto a quota 20 punti ci sono anche la Passalacqua Ragusa e la Saces Napoli, che affrontano rispettivamente in trasferta la Treofan Battipaglia e la Fixi Torino. Due partite che vedono le formazioni ospite favorite. Chiude il programma la sfida tra la Meccanica Nova Vigarano e la Fila San Martino.

Questo il riepilogo delle partite (tutte domenica ore 18.00)

Gesam Gas&Luce Lucca – Umana Reyer Venezia (diretta Sportitalia)

Treofan Battipaglia – Passalacqua Trasporti Ragusa

Meccanica Nova Vigarano – Fila San Martino

Famila Wuber Schio – Pall. Femm. Broni 93

Fixi Piramis Torino – Saces Mapei Givova Dike Napoli

CLASSIFICA: Schio 30, Venezia 26, Ragusa, Lucca, Napoli 20, San Martino 16, Broni 14, Torino 12, Vigarano 10, Battipaglia 2













