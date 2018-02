Basket, Eurolega 2018: l’Olimpia Milano sbanca Barcellona in rimonta! Decide Dairis Bertans in un finale da batticuore

Altra gita in Spagna, altra vittoria per l’Olimpia Milano. La squadra di Simone Pianigiani, dopo Valencia e Baskonia, ha ottenuto la sua terza vittoria in trasferta, sempre sul suolo iberico, sbancando il Palau Blaugrana di Barcellona con il punteggio di 83-81. Una vittoria sudata e sofferta, arrivata dopo una prima parte di gara difficile ma compensata da un meraviglioso secondo tempo, in cui gli ospiti hanno saputo raddrizzare le sorti del match ed arrivare a giocarselo in volata. Nel finale da batticuore, poi, è stato Dairis Bertans a risolverla a 5″6 dalla sirena finale. Un successo di grinta e carattere, che porta la firma anche di Andrew Goudelock (20 punti), trascinatore dell’Olimpia nel secondo tempo, ma frutto dell’impegno collettivo di una squadra capace di superare le difficoltà e dimostrare che, aldilà degli alti e bassi, la strada intrapresa sembra essere quella giusta. Non servirà a molto per la classifica (i playoff sono lontani quattro vittorie a nove dalla fine) ma per il morale sì.

L’avvio è stato complicato per Milano: dopo le due triple iniziali di Micov e Theodore, Barcellona ha preso in mano la partita piazzando un parziale di 10-0 (12-6). La squadra blaugrana ha messo a nudo le difficoltà degli ospiti: ritmo controllato e gioco sotto canestro, con Tarczewski in evidente difficoltà contro uno scatenato Ante Tomic (9 nel primo quarto). La precisione al tiro dei padroni di casa, poi, ha costretto spesso Milano a iniziare le azioni da lontano e giocare a difesa schierata, rendendo ancor più evidente l’assenza di Kuzminskas, febbricitante. Se c’è una cosa che non si può rimproverare all’Olimpia, però, da un mese a questa parte, è la voglia di lottare: piano piano, i ragazzi di Pianigiani si sono rimboccati le maniche, rosicchiando qualcosa (32-28) grazie al lavoro sotto canestro di Gudaitis e del generosissimo Pascolo, sempre puntuale nel raccogliere le palle vaganti. Nulla, però, hanno potuto per contenere l’esplosività dell’ex Sanders, che ha letteralmente fatto saltare in aria i tabelloni del Palau. Prima della sirena dell’intervallo, così, l’ultimo strappo è stato del Barcellona, con le triple di Koponen e Ribas a fissare il 48-42.

Al ritorno in campo, però, qualcosa è cambiato ed è iniziato lo show di Goudelock, autore dei primi otto punti dei suoi. La tripla di Navarro non è bastata per contenere l’Olimpia, che ha completamente girato l’inerzia e il punteggio ancora con il duo Pascolo-Gudaitis (12 punti e 8 rimbalzi il primo, 16 e 9 il secondo). È stato un vero e proprio blackout per Barcellona, incapace di trovare il canestro (Koponen e Ribas 11 e 10 nel primo tempo ma a secco nel secondo). Ad inizio quarto periodo, però, sono arrivati i canestri di Claver e Oriola a dare un po’ di respiro ai padroni di casa. La partita, così, si è messa sul piano dell’intensità, con una serie di sorpassi e controsorpassi che hanno preparato alla volata, alla quale è arrivata l’Olimpia avanti. Sul più bello, però, con il punteggio di 75-79 è stata proprio Milano a bloccarsi: Barcellona ha impattato con i liberi di Tomic (14 alla fine), facendo tornare l’incubo di un altra partita persa nel finale. Tutto si è deciso nel finale, a 8″ dalla sirena, con una rimessa perfetta che ha liberato Bertans per il tiro della vittoria. Non è finita qui, però, perché Barcellona ha avuto l’ultima opportunità ma prima Claver e poi Moerman non hanno trovato il canestro.

Il tabellino

FC Barcellona Lassa – AX Armani Exchange Milano 81-83 (25-15, 23-27, 14-22, 19-19)

Barcellona: Ribas 10, Hanga 4, Jackson, Navarro 7, Heurtel 7, Vezenkov n.e., Oriola 2, Sanders 6, Koponen 11, Claver 10, Tomic 14, Moerman 10

Milano: Goudelock 20, Micov 11, Pascolo 12, Kalnietis, Tarczewski 5, Cinciarini, Abass, M’baye 2, Theodore 10, Bertans 5, Jerrells 2, Gudaitis 16













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo