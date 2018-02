Atletica: Alessia Trost ottiene il primato stagionale ed è terza a Banska

Notizie positive sul fronte atletica leggera italiana per Alessia Trost nel meeting indoor di Banska Bystrica (Slovacchia). Nell’impianto della città slovacca trasformato in un’arena per gli atleti più forti del salto in alto mondiale, un vero e proprio gala della specialità, l’azzurra ha centrato il terzo posto con la misura di 1,91, primato stagionale.

L’andamento della gara è per la Trost senza macchia nei primi 4 tentativi superati al primo tentativo: 1,80, 1,84, 1,88 e 1,91. Poi la 24enne del G.S. Fiamme Gialle tenta la misura di 1,94 sfiorando in modo impercettibile ma decisivo l’asticella nel secondo salto. Una buona prova della pordenonese comunque, in grado di mettersi dietro l’argento olimpico di Rio 2016, la bulgara Mirela Demireva, oggi quinta (1,91). Il successo è andata alla russa Mariya Lasitskene-Kuchina che supera la fatidica quota dei 2 metri, raggiungendo i 2,02 non senza però alcune incertezza a 1,91, 1,94 e 1,97. In seconda piazza troviamo l’altista santaluciana Levern Spencer, fermatasi a 1,94.













Foto: profilo twitter Fidal