Web Tv. “Profili”: la vita e le imprese impossibili degli sportivi su Ircsporttv e OA Sport

Volete conoscere le grandi imprese ma anche la vita privata dei grandi campioni di tutte le discipline sportive? “Profili” è esattamente il programma che aspettavate. Ogni punto ora Ircsporttv e Oa Sport vi regalano adrenalina pura in una vera e propria full immersion nella carriera e nella vita di sportivi mai visti così da vicino.

Dalle due alle quattro ruote, fino all’equitazione, alle scalate estreme, allo sci, all’acrobazia aerea in aliante, al volley e al beach, ma anche parkour e scacchi. Non c’è sport che non si trovi in questo spazio dedicato alla scoperta di campioni spesso troppo poco ‘pubblicizzati’.

Come tutti gli eventi sportivi targati Ircsporttv.com, i programmi possono essere visti sul sito ufficiale, su Oasport e anche sulla Tv di casa dotandosi di un semplice ricevitore di segnale Chromecast.