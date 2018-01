Volta a la Comunitat Valenciana 2018: Danny Van Poppel si impone nella prima tappa. Nono Marco Canola

Si apre con una volata la Volta a la Comunitat Valenciana 2018: nella prima tappa, con partenza da Oropesa El Mar e arrivo dopo 191.4 chilometri in quel di Peñiscola, a imporsi è l’olandese Danny Van Poppel. Splendido sprint per il corridore 24enne, partito lunghissimo ma abile a conservare la velocità negli ultimi 300 metri: per lui arriva la prima vittoria con la nuova maglia della LottoNL-Jumbo. Ovviamente veste la maglia di leader della classifica generale.

Quattro corridori hanno provato ad andare all’attacco sin dalle fasi di gara: si tratta di Mancebo (DCT), Ourselin (DDD), Díaz (ICA) e Salas (EUS). Il gruppo, guidato dalle squadre dei velocisti, non ha lasciato molto spazio: il vantaggio massimo si è aggirato sui 4′, ma, con il passare dei chilometri, la distanza tra attaccanti e plotone è andata a scemare. A circa 20 chilometri dall’arrivo, con l’andatura che è aumentata, il gruppo è andato a riprendere tutti i fuggitivi, lanciandosi verso la volata.

Plotone allungatissimo negli ultimi, insidiosissimi, chilometri. Ai -3 dall’arrivo una splendida azione di Gianni Moscon (Team Sky) che è riuscito ad evadere dal plotone lanciato ad oltre 60 chilometri orari. L’azzurro è stato ripreso proprio all’ultimo chilometro dai treni dei velocisti. Eccezionale lo sprint dell’olandese Danny Van Poppel: il corridore della LottoNL-Jumbo è partito lunghissimo a 300 metri dal traguardo, precedendo in un testa a testa Luka Mezgec (Mitchelton-Scott). Terza piazza per Jurgen Roelandts (BMC), mentre il migliore degli italiani è Marco Canola (Nippo Vini Fantini), nono.













