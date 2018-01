Volley, SuperLega 2018 – Verona surclassa Padova nel posticipo e sale al quarto posto! Stern decisivo su Randazzo e Nelli

Verona domina il posticipo della 17^ giornata di SuperLega sconfiggendo Padova con un rapido 3-0 (25-20; 25-16; 25-21) in appena 76 minuti di gioco. Tutto davvero troppo facile per gli scaligeri che salgono così al quarto posto in classifica, risuperando Trento a parità di partite giocate. L’incontro odierno non è mai stato in discussione: la Calzedonia ha dominato in tutti i fondamentali e ha messo sotto la Kioene, incapace di reagire e sempre al sesto posto.

I ragazzi di Grbic si confermano insuperabili contro le piccole (hanno perso solo quattro incontri in stagione, tutti contro le tre squadre che la precedono in classifica). A fare la differenza è stato l’opposto Toncek Stern (16 punti), doppia cifra anche per i martelli Mohammad Manavinezhad e Thomas Jeaschke (10 a testa). Luigi Randazzo si è messo in luce con 15 marcature, sottotono invece Gabriele Nelli (8).

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Perugia 45 17 15 2. Civitanova 44 17 15 3. Modena 39 17 14 4. Verona 32 16 12 5. Trento 30 16 11 6. Padova 26 17 8 7. Piacenza 25 17 9 8. Milano 25 17 8 9. Ravenna 25 17 8 10. Monza 18 17 6 11. Latina 18 16 5 12. Vibo Valentia 10 17 3 13. Castellana Grotte 7 16 2 14. Sora 7 17 2