Volley, SuperLega 2018 – Trento batte Castellana Grotte nel recupero e rafforza il quarto posto. Kovacevic sugli scudi

Trento ha sconfitto Castellana Grotte per 3-1 (23-25; 25-22; 27-25; 25-16) nel recupero della 17^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I dolomitici espugnano il PalaFlorio di Bari soffrendo per 107 minuti e rafforzano il quarto posto in classifica. Un risultato importante per i ragazzi di Lorenzetti che ottengono il secondo successo consecutivo dopo aver battuto Verona domenica scorsa.

La Diatec, dopo aver perso il primo set, ha pareggiato i conti e poi si è issata sul 2-1 recuperando un break di svantaggio che poteva compromettere l’esito dell’incontro. Da quel momento Trento ha preso fiducia e ha portato a casa i tre punti trascinata da un fantasmagorico Uros Kovacevic (25 marcature, 4 muri e 2 aces) e da Luca Vettori (19), opposto tornato finalmente su buoni livelli. Staffetta tra Filippo Lanza (8) e Nicholag Hoag (8) di banda, Simone Giannelli in cabina di regia. Ai pugliesinon sono bastati Georgios Tzioumakas (19) e Milosz Hebda (12).

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Perugia 51 19 17 2. Civitanova 47 19 16 3. Modena 45 19 15 4. Trento 36 19 13 5. Verona 32 18 12 6. Padova 30 19 9 7. Piacenza 29 19 11 8. Milano 29 19 9 9. Ravenna 27 19 9 10. Latina 22 18 6 11. Monza 19 19 6 12. Vibo Valentia 12 19 4 13. Castellana Grotte 10 19 3 14. Sora 7 19 2