Calcio, Serie A 2017-2018: Sampdoria- Roma 1-1, Dzeko risponde a Quagliarella e salva i giallorossi a Marassi

Termina 1-1 a Marassi tra Sampdoria e Roma nel recupero della terza giornata di campionato di Serie A, partita rinviata per allerta meteo a settembre. I giallorossi riescono a strappare il pari proprio all’ultimo minuto con Edin Dzeko, l’uomo da giorni finito sul mercato. Doriani, infatti, passati in vantaggio grazie alla marcatura realizzata da Fabio Quagliarella sul rigore: dinamica dell’azione molto discussa in campo dai capitolini. Un primo tempo nel quale gli ospiti hanno sprecato diverse occasioni pagando dazio al termine dello stesso e dovendo rimontare nella ripresa. Con questo risultato la Roma si porta -2 dal quarto posto mentre la Sampdoria si conferma in sesta posizione.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 54

Juventus 53

Lazio 46

Inter 43

Roma 41

Sampdoria 34

Milan 31

Atalanta 30

Udinese 29

Torino 29

Fiorentina 28

Bologna 27

Chievo 22

Sassuolo 22

Genoa 21

Cagliari 20

Crotone 18

Spal 16

Hellas Verona 13

Benevento 7













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook Roma