Volley, SuperLega 2018 – Rimontone di Piacenza a Milano! Fei trascina i Lupi al tie-break, vittoria da playoff

Piacenza ha sconfitto Milano per 3-2 (23-25; 22-25; 25-20; 28-26; 15-11) nel secondo anticipo della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si trattava di uno scontro diretto fondamentale in ottica playoff. Rimonta pazzesca dei Lupi sul campo dei meneghini che, avanti 2-0, hanno subito il recupero degli emiliani con conseguente sorpasso in classifica generale (sesto posto in attesa del match di Padova). I biancorossi sono davvero imbattibili quando si arriva al tie-break, gli uomini di Giani si devono mangiare le mani per un successo sfumato proprio sul più bello.

A fare la differenza uno scatenato e sempre più eterno Alessandro Fei, autore di 24 punti (4 aces) e ben supportato dai martelli Trevor Clevenot (19) e Simone Parodi (18, 5 stampatone). Milano, senza l’infortunato Nimir Abdel Aziz, si è affidata al gioco di Klemen Cebulj (28 punti) e ai muri di Matteo Piano (5 stampatone, 13 punti) ma non è bastato per portare a casa la vittoria.

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Perugia 48 18 16 2. Civitanova 47 18 16 3. Modena 42 18 14 4. Verona 32 17 12 5. Trento 30 17 11 6. Piacenza 29 19 11 7. Padova 29 18 9 8. Milano 29 19 9 9. Ravenna 25 18 8 10. Latina 22 18 6 11. Monza 18 18 6 12. Vibo Valentia 12 19 4 13. Castellana Grotte 8 17 2 14. Sora 7 18 2













(foto Roberto Muliere)